حماس سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) سفر امروز رئیس رژیم صهیونیستی به امارات و استقبال سران این کشور از او را به شدت محکوم و بر مخالفت با هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و سران این رژیم خودخوانده تأکید کرد.

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: استقبال و میزبانی از سران رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی و اسلامی، به منزله پاداش دادن به این رژیم و تشویق آن به ادامه ارتکاب جنایت‌ها علیه ملت فلسطین است.

در ادامه بیانیه حماس آمده است: متأسفانه این سفر در حالی انجام می‌شود که حملات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و کشتار و بازداشت آنها حتی تا صبح امروز شدت بیشتری به خود گرفته و رژیم اشغالگر سیاست پاکسازی نژادی در قدس، سیاست شهرک سازی در کرانه باختری، محاصره نوارغزه و شکنجه اسرا را تقویت کرده است.

جنبش حماس هشدار داد: این سفرها که در چارچوب عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر انجام می‌شود، این رژیم را برای ادامه و تشدید تجاوز علیه ملت فلسطین و انکار حق و حقوق آنها جسورتر می‌کند و این همان چیزی است که از زمان آغاز مسیر عادی سازی روابط تا کنون اتفاق افتاده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در پایان بیانیه خود عقب نشینی کامل از مسیر عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر را که نتیجه‌ای جز تأمین منافع این رژیم در منطقه ندارد و با منافع ملی کشورها و ملت‌های عربی و اسلامی در تضاد است، خواستار شد.

منابع خبری صبح امروز گزارش دادند «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در سفری رسمی وارد ابوظبی شد. قرار بود این سفر در تاریخ ۹ ژانویه (۱۹ دی) انجام شود اما به دلیل شرایط کرونا به تعویق افتاد.

«محمد آل خاجه» سفیر امارات در تل آویو پیش از این اعلام کرده بود که هرتزوگ طی این سفر در نمایشگاه «اکسپو» دبی شرکت خواهد کرد و این سفر در راستای تحکیم روابط دوجانبه و تلاش برای امضای توافقنامه‌های اقتصادی و تجاری مهم در آینده نزدیک انجام می‌شود.

پیش تر کنسولگری رژیم صهیونیستی در دبی اعلام کرده بود که سفر مذکور اولین سفر رسمی هرتزوگ و به طور کلی اولین سفر رسمی رئیس رژیم صهیونیستی به امارات است.