به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری گلستان، علی محمد زنگانه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: باید از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری دستگاههای اجرایی، اهتمام لازم را جهت تسهیل حضور هلدینگ های سرمایه گذاری ملی در گلستان در مسیر توسعه و رشد استان داشته باشیم.
استاندار گلستان افزود: باید ۳۰ برنامه برش میانی بر محور سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سند آمایش استان با همکاری دستگاههای اجرایی تا انتهای سال تهیه شود.
وی ادامه داد: تعامل دستگاههای اجرایی به رفع مشکلات مردم منجر میشود و مدیران دستگاهها بگونه ای با هم همکاری داشته باشند که نتیجه آن حل مسائل مردم شود.
استاندار گلستان یادآور شد: شرکت گاز نسبت به گاز رسانی به ۱۴ شهرک گلخانهای در ۱۴ شهرستان اقدام کند تا زمینه توسعه آن تسریع شود.
زنگانه خاطر نشان کرد: معادن و بهره برداری از آن بسیار پر اهمیت است و از این پس به راحتی این معادن را در اختیار سرمایه گذاران قرار نمیدهیم بلکه معادن پر ارزش در کنار معادن با ارزش کمتر، یکجا به سرمایه گذاران ارائه میشود.
وی ادامه داد: باید برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان بگونه ای که طرحهای فرصتهای سرمایه گذاری، مجوزهای بی نام آماده شود، برنامه ریزی گردد و با ایجاد پایگاهی امکان همراهی برای سرمایه گذاران استانی، ملی و فرا سرزمینی فراهم شود.
نظر شما