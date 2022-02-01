افزایش ابتلای اطفال و کودکان به کرونا درفارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد شریفی در جلسه هم‌اندیشی با اساتید گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: روند ابتلای کودکان به بیماری کووید ۱۹ و سویه اُمیکرون در استان فارس سریع و نگران کننده است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده در راستای توسعه تخت‌های بیمارستانی، تمامی مراکز درمانی استان آمادگی لازم برای ارائه خدمات درمانی لازم به بیماران مبتلا به کرونا را دارند.

او گفت: با تکیه بر تجربیات موج‌های قبلی کرونا و استفاده از ظرفیت بیمارستان‌هایی که امکانات ارائه خدمات درمانی به کودکان مبتلا به کرونا را دارند، سناریوهای گوناگونی برای شرایط مختلف پیش رو برنامه ریزی شده است.

شریفی با تاکید بر تشکیل کمیته علمی کرونای اطفال در معاونت درمان در راستای پایش روزانه وضعیت ابتلای کودکان به کرونا، اضافه کرد: این کمیته با ارزیابی آمار و اطلاعات روزانه موارد ابتلای کووید ۱۹ در کودکان و بررسی مقالات علمی این حوزه، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

افزایش موارد ابتلای خانوادگی به سویه امیکرون در فارس، از دیگر مواردی بود که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آن اشاره و اضافه کرد: درصد قابل توجهی از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و موارد ابتلاء به کرونا در شرایط فعلی، به صورت خانوادگی است.

اهمیت انجام واکسیناسیون علیه کرونا، تکمیل دوزهای واکسن برای حفظ سلامتی افراد و جلوگیری از ابتلاء به نوع شدید بیماری، از دیگر توصیه‌های مهم دکتر شریفی در این زمینه بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از مردم استان فارس خواست تا با تکمیل فرایند تزریق واکسن علیه کروناویروس، ایمنی خود را در برابر این اپیدمی افزایش دهند.