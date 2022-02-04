«اتاق» درگیر کرونا شد/ انصراف از جشنواره تئاتر فجر

انوشه زاهدی تهیه‌کننده نمایش «اتاق» به کارگردانی زنده‌یاد ساشا کشوادی که قرار بود در روز دوشنبه ۲۵ بهمن در بخش غیررقابتی چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برود، درباره انصراف گروه از اجرا در جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: گروه نمایش «اتاق» با ذوق و شوق فراوان از اینکه در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه خواهیم رفت تمرین‌های نمایش را شروع کردیم ولی بعد از مدتی تمرین تعدادی از بازیگران مبتلا به ویروس کرونا شدند. این در حالی است که نمایش «اتاق» دارای ۲۰ بازیگر است و به همین خاطر خیلی نگران سلامت اعضای گروه شدم.

وی یادآور شد: رسالت و موضوع نمایش «اتاق» حمایت و قدردانی از کادر درمان و زحماتی است که آن‌ها در دوران کرونا متقبل شده‌اند. با توجه به رسالت نمایش و همچنین ابتلای تعدادی از بازیگران به کرونا و حفظ سلامتی اعضای گروه، تصمیم گرفتیم که از اجرای «اتاق» در چهلمین جشنواره تئاتر فجر انصراف دهیم.

زاهدی تأکید کرد: وقتی در گروه درباره این تصمیم‌گیری صحبت می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما نباید بر خلاف رسالت نمایش‌مان که حمایت و قدردانی از کادر درمان است، با ابتلای تعداد بیشتری از بازیگران به ویروس کرونا بار مضاعفی برای کادر درمان ایجاد کنیم. ضمن اینکه حفظ سلامتی اعضای گروه برای‌مان اهمیت بالایی داشت.

تهیه‌کننده نمایش «اتاق» ضمن ابراز خوشحالی از محدود شدن ظرفیت سالن‌های جشنواره، گفت: با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا تدبیر جشنواره برای پخش آثار از طریق پلتفرم‌ها و استفاده ۳۰ درصدی از ظرفیت سالن‌ها بسیار به جا است زیرا حفظ سلامت هنرمندان و مخاطبان تئاتر در اولویت قرار دارد. نباید این مهم را نادیده بگیریم که با توجه به موج جدید شیوع کرونا تمرین‌های گروه‌ها در پلاتوها ریسک بالایی دارد.

وی ضمن قدردانی از دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که اجازه حضور نمایش «اتاق» در بخش مهمان و غیررقابتی جشنواره را داده بود، اظهار کرد: ما قصد داشتیم نمایش «اتاق» را به خاطر زنده‌یاد ساشا کشوادی در جشنواره تئاتر فجر اجرا کنیم ولی به دلیل شرایط کرونایی و نگرانی برای سلامت اعضای گروه این امر میسر نشد، به همین دلیل انصراف خود از اجرا در جشنواره تئاتر فجر را به صورت کتبی به دبیرخانه جشنواره ارائه دادیم.

عکس از سمیه شوقیان است.