متا جریمه ۲ میلیون دلاری به انگلیس می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) طی سال‌های اخیر موضعی سختگیرانه علیه شرکت‌های فناوری بزرگ اتخاذ و تحقیقاتی درباره سلطه آنها بر بازارهای مختلف مانند تبلیغات دیجیتال اتخاذ کرده است. این سازمان اکنون سعی دارد ادغام شرکت «گیفی» در فیس بوک را مسدود کند.

متا این پلتفرم تصاویر متحرک را در می ۲۰۲۰ میلادی و به قیمت ۴۰۰ میلیون دلار خرید. اما پس از آنکه CMA به این نتیجه رسید که اقدامات شرکت آمریکایی برای برطرف کردن تأثیر ادغام بر بازار تبلیغات آنلاین کافی نیست، به متا دستور داد آن را بفروشد.

اداره رقابت و بازارهای انگلیس اعلام کرد متا در برخی موارد مربوط به شیوه کنترل گیفی نتوانسته از قوانین پیروی کند.CMA این امر را به عنوان یک ماهیت عجیب و بد متا در خصوص عدم پیروی از قانونی توصیف کرد که هدف آن تضمین ادامه رقابت دو شرکت با یکدیگر و نه یکپارچه شدن آنها در زمانی است که رگولاتور همچنان مشغول بررسی عملیات ادغام است.

این خبر نشان دهنده نقطه ضعفی دیگر در رابطه بین شرکت آمریکایی و رگولاتور انگلیسی است.

CMA اکتبر گذشته جریمه ای ۵۰.۵ میلیون پوندی درباره موارد دیگر نقض قانون برای فیس بوک وضع کرد و به این شرکت دستور فروش گیفی را داد. در حال حاضر متا خواستار تجدید نظر در رأی این سازمان برای فروش گیفی است. همچنین این شرکت اعلام کرد هرچند با جریمه جدیدCMA مخالف است اما آن را پرداخت می‌کند.

در بیانیه شرکت آمده است: ما تصمیم داریم جریمه را بپردازیم، اما اینکه CMA بتواند تصمیماتی بگیرد که به طور مستقیم بر حقوق کارمندان ایالات متحده تحت حمایت قانون این کشو تأثیر بگذارد، مشکل ساز است.