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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۵۶

امروز در بازار های جهانی؛

قیمت نفت ایران با ۴ درصد رشد به ۸۸ دلار و ۷۲ سنت رسید

قیمت نفت ایران با ۴ درصد رشد به ۸۸ دلار و ۷۲ سنت رسید

قیمت شاخص نفت خام برنت امروز (شنبه، 16 بهمن‌ماه) با 2 دلار و 16 سنت افزایش به ۹3 دلار و 27سنت برای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۱۶ بهمن ماه) در بازارهای جهانی با ۲ دلار و ۱۶ سنت افزایش به ۹۳ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید، این در حالی است که دیروز قیمت این محصول ۹۱ دلار و ۵۳ سنت در بازارهای جهانی معامله شد که نشان دهنده رشد ۲.۳۷ درصدی برنت دریای شمال نسبت به روز گذشته دارد.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با افزایش ۲ دلار و ۰۴ سنتی روبرو بوده و به ۹۲ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسیده که نسبت به روز گذشته رشدی ۲.۲۶ درصدی را تجربه کرده است.

قیمت نفت ایران نیز با ۳ دلار و ۷۷ سنت افزایش به ۸۸ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به روز گذشته رشدی ۴.۴۴ درصدی را تجربه کرده است.

به جز نفت عراق، قیمت نفت سایر اعضای اوپک نسبت به روز گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده‌اند به طوری که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹۲ دلار و ۷۱ سنت، نفت کویت به ۹۱ دلار و ۲۳ سنت و نفت ساهاران بلند الجزایر به ۹۷ دلار و ۴۸ سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۵ دلار، نفت گیراسول آنگولا به ۹۵ دلار و ۴۷ سنت و نفت سبک عربستان به ۹۰ دلار و ۲۸ سنت رسیده، این در حالی است که قیمت نفت بصره عراق با کاهش ۳ دلار و ۶۰ سنتی نسبت به دیروز به ۷۱ دلار و ۶۹ سنت رسیده است.

کد مطلب 5416900

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