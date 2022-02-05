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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۲۷

همزمان با دهه فجر؛

عملیات فاز سوم مسکن مددجویان کمیته امداد ایلام آغاز شد

عملیات فاز سوم مسکن مددجویان کمیته امداد ایلام آغاز شد

ایلام-همزمان با دهه فجر، عملیات فاز سوم مسکن مددجویان کمیته امداد ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در آیینی که با حضور سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیر المومنین (ع) استان، مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد و مسئولان محلی در محل روستای حسین آباد، بخش سیوان از توابع شهرستان ایلام برگزار شد فاز سوم تأمین مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد ایلام آغاز و کلنگ زنی شد.

سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه استان در این آیین گفت: کمیته امداد و سپاه در زمینه محرومیت زدایی از مناطق محروم همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و این پروژه نیز با موفقیت در زمان تعیین شده انجام خواهد شد.

وی افزود: در فاز اول و دوم ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد با همکاری مشترک سپاه و کمیته امداد ۶۳۱ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته و تحویل شده است.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان نیز در آیین گفت: در فاز سوم ساخت این واحدهای مسکونی ۷۰ واحد مسکونی به متراژ هر واحد ۵۰ متر برای مددجویان فاقد مسکن مناطق روستایی استان ساخته می‌شود.

زینی وند افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته این واحدهای مسکونی تا مهرماه آینده تکمیل و واگذار می‌شوند.

کد مطلب 5417454

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