نقش روحانیون در به بار نشستن انقلاب انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کریم اسدی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از روحانیون مبارز، مجاهد و شهید شهرستان خلخال اظهار کرد: انقلاب اسلامی مانند تمامی انقلاب‌های دیگر دارای ایدئولوژی فراگیر در حکم الگوی مبارزه بود و این ایدئولوژی بیش از هر عامل دیگری بر مذهب تشیع استوار بود.

وی با اشاره به اینکه روحانیون در روزهای تبعید امام در سال ۴۲ و سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی همواره نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار خود را به اثبات رساندند، تصریح کرد: بخش عظیمی از جامعه علما و روحانیون که از توانایی و سطح علمی و فقهی بالاتری برخوردار بودند، همراه امام نظریه‌پردازان و تأثیرگذاران اصلی انقلاب بودند.

امام جمعه خلخال گفت: وجود تدین بالا، اعتقادات بسیار قوی و ریشه‌دار در بین مردم این شهرستان حاصل سال‌ها تلاش بی‌وقفه علما و روحانیون این خطه بوده و امروز ادای دین به روحانیت مبارز و شهید این شهرستان انجام وظیفه‌ای کوچک در مقابل کارهای بسیار ارزشمند و ماندگار روحانیت منطقه است.

حجت‌الاسلام اسدی با بیان اینکه شیوع کرونا در جامعه مسئولان برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را با مشکل مواجه کرده است، افزود: در حالی که از ۳ سال پیش پیشنهاد برگزاری این همایش در شورای فرهنگ عمومی شهرستان طرح شده ولی در طول این مدت کرونا مانع از برگزاری این همایش شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با توجه به نقش برجسته علما و روحانیون مبارز و مجاهد خلخال در تدین مردم منطقه و شکل‌گیری انقلاب اسلامی در این شهرستان، برگزاری چنین همایش‌هایی زمینه آشنایی نسل جوان با نحوه مبارزات روحانیون این منطقه با رژیم طاغوت در دوران قبل از پیروزی انقلاب را فراهم خواهد کرد.

امام جمعه خلخال با تاکید بر مطالعه آثار علمی و فاخر علمای خلخال اضافه کرد: این شهرستان از دیرباز جایگاه علما و روحانیون مبارز و بزرگی بوده که در دامن این دیار تربیت یافته و در طول عمر خود در خدمت اسلام و مسلمانان در مناطق مختلف بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش از شناسنامه آیت‌الله یکتایی امام جمعه فقید خلخال رونمایی شد و از خانواده این امام جمعه فقید و ۱۵ روحانی شهید و مبارز این شهرستان تجلیل شد.