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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

طی حکمی؛

«جهانبخش آرمان» سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد

«جهانبخش آرمان» سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد

رشت- «جهانبخش آرمان» با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست این اداره کل در استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم «حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان، «جهانبخش آرمان» به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت مردمی و انقلابی و برنامه‌های وزارتخانه اقدامات جدی معمول دارید.

«جهانبخش آرمان» متولد ۱۳۵۴ در جوکندان تالش از داوران بازنشسته فدراسیون فوتبال ایران است که در سابقه کاری او جانشین فرماندهی سپاه رضوانشهر، فرماندهی سپاه آستارا و صومعه سرا نیز دیده می‌شود.

پیش از وی نیز «مریم بخشی» به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان فعالیت داشت.

کد مطلب 5418858

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