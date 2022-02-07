به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، گفت: دهه فجر بهانهای برای ورود به برکات این ماه بوده و گرامی داشتن و عزم برای ادامه مسیر است.
وی اظهار کرد: نباید از ماموریتهای آموزشی و پژوهشی فاصله بگیریم، زیرا مسائل مالی را تحتالشعاع قرار میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: همه مراکز آموزش عالی استان باید بحث کرسیهای آزاد اندیشی را انجام داده و اهتمام به اخلاق و دیانت را به عنوان یک مطالبه در بین دانشجویان در اولویت قرار دهند.
رفیعی تاکید کرد: در حوزه علم و فناوری و پژوهش پیشرفتهای بسیاری داشتیم و رتبه ۱۶ جهان را به لحاظ تولید علم و فناوری کسب کردیم.
وی گفت: در سایه استقلال و خودباوری محقق شده و باید روحیه خودباوری در دانشجویان تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ابراز داشت: قدرت بوده که به هر جا با خودباوری و روحیه جهادی توأم شده، توانسته با سرعت، برکات خود را نشان دهد.
رفیعی با بیان اینکه به علم به عنوان پایه اقتدار و عزت در مسیر استمرار استقلال سیاسی نیاز داریم، ابراز کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، علم نقش محوری دارد و نباید از ماموریتهای آموزشی و پژوهشی فاصله بگیریم.
وی با بیان اینکه مراکز دانشگاهی و آموزشی نقش ویژهای در ارتقا و افزایش سرمایه و ثروت استان دارد، افزود: اقتصاد و نیروی نظامی یکی از ارکان قدرت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان افزود: مراکز دانشگاهی و آموزشی نقش ویژهای در ارتقا و افزایش سرمایه و ثروت استان دارد و باید این مهم توجه قرار گیرد.
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