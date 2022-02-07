«آخرین بازی» به تماشاخانه سیمرغ آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «آخرین بازی» نوشته‌ زنده‌یاد محمود استادمحمد به کارگردانی پارسوآ پاکیزه و بازی رامین پرچمی و علی جمشیدی از ۱۴ بهمن‌ در تماشاخانه‌ سیمرغ روی صحنه رفته است.

این نمایش که با مشارکت تماشاخانه‌ سیمرغ و مشاوره‌ هنری حمید عبدالحسینی تولید شده است به ترس‌ها و دل‌مشغولی‌های یک بازیگر قدیمی می‌پردازد که پس از سال‌ها دوری از سینما در گوشه‌ای از جهان با یکی از هوادارانش روبرو شده است.

«آخرین بازی» هر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه سیمرغ اجرا می‌شود.

تماشاخانه‌ سیمرغ در میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شیرودی، کوچه مرتضی ممیز (اردلان)، پلاک ۲۵ واقع شده است.