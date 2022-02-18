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۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۳۰

براساس نمایشنامه «باغ آلبالو»؛

«دیگران» بهار ۱۴۰۱ به صحنه می‌رود/ روایت‌های پنهان یک فروپاشی

«دیگران» بهار ۱۴۰۱ به صحنه می‌رود/ روایت‌های پنهان یک فروپاشی

نمایش «دیگران» که اقتباسی از نمایشنامه «باغ آلبالو» چخوف است بهار سال آینده به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دیگران» براساس نمایشنامه «باغ آلبالو» نوشته آنتوان چخوف نمایشنامه‌نویس برجسته روس شکل گرفته که با دراماتوژی و کارگردانی رحمان خوب‌زاده به صحنه می‌رود.

تمرین‌های این اثر نمایشی چند ماهی است که آغاز شده است تا نمایش برای اجرا در بهار ۱۴۰۱ آماده شود.

در یادداشت کارگردان آمده است: «چخوف با نگاه عمیقی که به جامعه خود داشت بدون اینکه بخواهد در آثارش از کلام کمک بگیرد روی حقیقت جامعه متمرکز می‌شد. نمایش «دیگران» نیز در پی رونمایی از حقیقت تاثیر یک فروپاشی بزرگ در جامعه است. «دیگران» با ارائه روایت‌های پنهان نمایشنامه «باغ آلبالو» به تاثیر رویداد اصلی نمایش در جامعه و کالبدشکافی آن می‌پردازد.

اگر در نمایشنامه «باغ آلبالو»، تروفیموف تنها کسی است که از خواستِ تغییر و دگرگونی شرایط اجتماعی به مثابه ضرورتی تاریخی باخبر است اما به علت خصلت اشرافی‌گری‌اش افکارش در حدِ حرف باقی می‌ماند و راه به عمل نمی‌برد اما «دیگران» تلاش دارد به روایت‌های پنهان بین عناصر بپردازد و با پرداختن به زوایای پنهان رویداد اصلی نمایش، دگرگونی را به شیوه‌ای دیگر رقم بزند.»

کد مطلب 5425875
آروین موذن زاده

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