بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، علیرضا انیسی دبیر همایش ملی حفاظت و مدیریت میراث شهری، میراث شهری را مفهومی گسترده خواند که به لایههای تاریخی، بقایای کالبدی، آداب و سنن فرهنگی ساکنان و ارزشهای مادی و معنوی یک شهر اشاره دارد و این میراث ضمن آنکه ثروتی ملی است، حکایت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرها دارد.
وی با بیاناینکه شهرها و محدودههای تاریخی هر روزه با مسائل و مشکلات گوناگونی روبرو میشوند که باید برای حل آنها، دیدگاهها و روشهای نوینی را طرح و تجربه کرد افزود: هرچند که این چالشها در نقاط مختلف جهان با یکدیگر از نظر شدت و ماهیت تفاوت دارند ولی دارای علل و ریشههای مشترکی هستند که باید به دنبال اتخاذ سیاستهای مناسب برای حفاظت و توسعه به موازات یکدیگر، در پهنههای تاریخی شهرها باشیم.
انیسی تصریحکرد: گردهمایی متخصصان، مدرسان دانشگاهی و پژوهشگران و علاقهمندان به حفظ و احیای میراثفرهنگی میتواند امکان لازم را برای ارائه نظرات و دیدگاههای نوین در این مورد فراهم کند و همایش حفاظت و مدیریت شهری به دنبال ایجاد زمینه مناسب برای تحقق چنین آرمانی است.
وی ارتقای دیدگاهها و مباحث نظری و عملی در عرصه حفاظت و مدیریت میراث شهری، ارزیابی تجارب با هدف تاکید بر دستآوردهای سازنده و پرهیز از اشتباهات گذشته، بسترسازی برای هم فکری و همکاری همه متخصصان حوزه حفاظت و مدیریت میراثشهری و جلب توجه مردم و آگاهی بخشی به مدیران و دست اندرکاران در مورد اهمیت میراثشهری را از مهمترین اهداف این همایش خواند.
حضور علاقهمندان در همایش ملی حفاظت و مدیریت میراث شهری از طریق لینک https://skyroom.online/ch/richt.dtp/cmuh امکانپذیر است.
نظر شما