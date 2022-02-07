شناسایی پاتوق موادفروشان و دستگیری متهمان در اردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هاشمی‌زاده اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، مراتب از مرکز فرماندهی و کنترل به کلیه یگان‌های انتظامی تابعه شهرستان اعلام شد.

وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری یازده اردستان، پس از شناسایی و اخذ حکم قضائی، یک باب پاتوق مواد مخدر را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در بازرسی از این مکان، دو نفر متهم در حال استعمال مواد مخدر دستگیر و مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش و همچنین تعدادی آلات استعمال و توزین مواد مخدر کشف و ضبط گردید.

هاشمی‌زاده تصریح کرد: متهمین به همراه پرونده متشکله و مواد مکشوفه جهت تعیین تکلیف تحویل مقامات قضائی شهرستان شد.