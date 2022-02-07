فعالیت اتاق مشاوره اولیا در ۱۲۶۰ مدرسه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه بعد از ظهر امروز دوشنبه همزمان با هفتمین روز بزرگداشت دهه فجر با تبریک این ایام مبارک در آئین افتتاح مراکز جامع راهنمایی، مشاوره و آموزش‌های تخصصی خانواده آموزش و پرورش استان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: مشکلاتی که امروزه در خانواده اعم از چگونگی ارتباط با فرزندان، اشتغال، اعتیاد و بیماری‌های جدید وجود دارد می‌تواند جامعه را به سمت منفی سوق دهد.

وی افزود: تنوع و فراوانی مشکلات خانوادگی تنها راهکارهای مطمئنی را برای مقابله و پیشگیری نیاز دارد که به صورت تخصصی و ریشه به آن پرداخته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: مراکز آموزشی و مشاوره‌ای که برای آگاه‌سازی بیشتر والدین در تمام استان‌ها فعالیت می‌کند یکی از مراکز تأثیر گذار در جامعه بوده که باید برای حل ریشه‌ای مشکلات در درون خانواده‌ها از آنها حمایت شود تا مورد استفاده قرار گیرند.

یزدان پناه بیان کرد: استان کرمانشاه پیش‌تر آمادگی خود را در جهت حمایت و فراهم کردن مکان و فضای مناسب برای فعالیت این مراکز مشاوره‌ای اعلام کرده بود و پس از بازدید و تهیه امکانات لازم امروز این مراکز در چند نقطه از استان کرمانشاه افتتاح می‌شوند تا به خانواده‌ها مشاوره و امکانات لازم ارائه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ مرکز مشاوره با ۴۰ نفر نیروی مشاور در استان کرمانشاه در حال فعالیت هستند که تقریباً تمام شهرستان‌ها را پوشش می‌دهد به طوری که در ۶ ماهه اول سال این مراکز نزدیک به ۲ هزار نفر را مشاوره حضوری و غیر حضوری داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش با تاکید بر تقویت این مراکز و نیازمند بودن به توجه بیشتر به این مراکز، بیان کرد: این مراکز برای عملکرد بهتر نیازمند ارتباط بیشتر با صدا و سیمای استان کرمانشاه هستند که فرصتی به آنها داده شود تا بتوانند از طریق صدا و سیما ساعاتی از روز را به خانواده‌ها مشاوره و راهنمایی دهند.

یزدان پناه با اشاره به فعالیت بسته تعاونی کانون تعاون محلات، مطرح کرد: سال گذشته با کمک یکی از خیرین استان در ۲۰ مدرسه مناطق محروم استان کرمانشاه در داخل حیاط مدرسه‌ها زمین بازی و چمن ایجاد شد تا خارج از بازه زمانی مدرسه نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: از این طریق دری به روی مردم محله‌ها باز شد تا ارتباط کانون‌های تربیتی با خانواده‌ها و اولیا افزایش پیدا کند.

یزدان پناه عنوان کرد: تا کنون در یک هزار و ۲۶۰ مدرسه در استان کرمانشاه دارای اتاق اولیا برای مشاوره به خانواده‌ها فعالیت دارند که امروز به طور همزمان در ۱۰ مدرسه دیگر افتتاح اتاق اولیا در حال انجام است.