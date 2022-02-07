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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

سوپرجام فوتبال ایران - سیرجان

درخواست پیروانی ازبازیکنان پرسپولیس/متهم کردن نکونام به ضد فوتبال

درخواست پیروانی ازبازیکنان پرسپولیس/متهم کردن نکونام به ضد فوتبال

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس از بازیکنان خواست تا به سرعت زمین چمن را ترک کرده و به داور اعتراض نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان در سوپرجام با پیروزی یک بر صفر فولاد به پایان رسید. حاشیه‌های پایانی این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* افشین پیروانی پس از سوت پایان بازی از بازیکنان خواست به سرعت زمین را ترک کرده و به داور نسبت به قضاوتش اعتراض نکنند.

* امید عالیشاه دچار مصدومیت شدید شد و توسط بازیکنان به رختکن رفت.

* احسان مرادیان دروازه بان فولاد خوزستان در یک اقدام عجیب پیراهن امید عالیشاه را از او گرفت.

* مدیرعامل پرسپولیس که در جایگاه ویژه حضور داشت از نتیجه به دست آمده به شدت ناراحت بود.

* محمدرضا اکبریان که آخرین قضاوت خود را در فوتبال ایران انجام می‌داد و کارت‌های زیادی هم به بازیکنان هر دو تیم داد در پایان بازی گریه می‌کرد.

* پس از پایان سوت بازی، سکوی قهرمانی آماده شد تا فولادی‌ها بتوانند جام را در آغوش بگیرند.

* تعدادی از بوق چی های پرسپولیس که در ورزشگاه حضور داشتند به شدت به عملکرد نکونام انتقاد داشته و او را به ضد فوتبال بازی کردن متهم کردند.

کد مطلب 5419488
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      19 20
      پاسخ
      علی دایی بایدبیاداینهابهانه است
      • امیر IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
        2 1
        فقط یحیی بدون بازیکن چیکارباید بکنه شماها فقط،دنبال زمین زدن پرسپولیس هستید وبس
    • محمد IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      41 16
      پاسخ
      چرا ضد فوتباله چون جام به ما نرسید ؟
      • آقایون استقلالی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
        1 1
        اگر شما تو شرایط ما بودین الان هیچ کسی رو توی زمین زنده نمیزاشتین واضح بود ۱۵ دقیقه وقت بازی رو تلف کردن همین
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      13 38
      پاسخ
      چون پیروانی بازیکن بزرگی بود
    • ناشناس IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      10 6
      پاسخ
      والله داور هرچی توانسته نتونست فولاد بشکنه
    • استقلال IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      26 19
      پاسخ
      چرا ضد فوتبال؟چون جام به پرسپولیس نرسیده ؟ واقعا متاسفم برای اینجور هواداران
    • ایرانی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      29 10
      پاسخ
      تا کی طرفدار تیمهای تهرانی هستید...ما شهرستانی‌ها حال کردیم..دم بچه های فولاد گرم
    • RO ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      26 20
      پاسخ
      دیگه تموم شد....اولین جام که بدون بابا مسعود از دست تیم حکومتی به در رفت🙈
    • حسین IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      15 6
      پاسخ
      یحیی گل محمدی بعد این همه تجربه نمیدونم چرا اینجوری ترکیب می چینه و زمانی بازیکن می بینه کارت گرفته تعویضش نمی کنه تاکارد به استخون نرسه حرکتی نمی کنه خب تعویض ها رو زود تر انجام بده ....
    • محمد IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      10 8
      پاسخ
      ضد فوتبال بازی کردند ولی هممون مشکل داریم .... امیری بهترین بازیکن ایرانه هی با کوچکترین برخوردی خودشو میندازه ، دروازبان فولاد که خود بخود میفته آخه تا کی این روش رو ادامه میدیم ؛
    • ارش IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      16 74
      پاسخ
      یه بی سواداینو بگه تیمی که 5سال پشت سرهم قهرمان لیگ شده تیمی که دوبار فینال اسیا رفته در عرض3سال چطور نمیتونه بازیکن جدید بخره؟؟ چرا استقلال که هیچی نیاورده دوبرابر پرسپولیس خرج کرده؟؟؟ پشت پرده رو بنگر
      • جنابتیم IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
        0 0
        حرف حساب افرین
    • رضا IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی پرسپولیس زورش به فولادنرسید

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