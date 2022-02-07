درخواست پیروانی ازبازیکنان پرسپولیس/متهم کردن نکونام به ضد فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان در سوپرجام با پیروزی یک بر صفر فولاد به پایان رسید. حاشیه‌های پایانی این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* افشین پیروانی پس از سوت پایان بازی از بازیکنان خواست به سرعت زمین را ترک کرده و به داور نسبت به قضاوتش اعتراض نکنند.

* امید عالیشاه دچار مصدومیت شدید شد و توسط بازیکنان به رختکن رفت.

* احسان مرادیان دروازه بان فولاد خوزستان در یک اقدام عجیب پیراهن امید عالیشاه را از او گرفت.

* مدیرعامل پرسپولیس که در جایگاه ویژه حضور داشت از نتیجه به دست آمده به شدت ناراحت بود.

* محمدرضا اکبریان که آخرین قضاوت خود را در فوتبال ایران انجام می‌داد و کارت‌های زیادی هم به بازیکنان هر دو تیم داد در پایان بازی گریه می‌کرد.

* پس از پایان سوت بازی، سکوی قهرمانی آماده شد تا فولادی‌ها بتوانند جام را در آغوش بگیرند.

* تعدادی از بوق چی های پرسپولیس که در ورزشگاه حضور داشتند به شدت به عملکرد نکونام انتقاد داشته و او را به ضد فوتبال بازی کردن متهم کردند.