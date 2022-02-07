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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۱۸

از سوی کمیته اخلاق؛

رای نهایی بازیکن خبرساز اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد

رای نهایی بازیکن خبرساز اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص حسین کنعانی زادگان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق رأی خود را در خصوص حسین کنعانی زادگان به شرح زیر صادر کرد:

حسین کنعانی زادگان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از دو بازی ملی مسابقه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

با توجه به بند یک ماده ۶۳ آئین نامه اخلاق و بند ۴ ماده ۱۰۳ آئین نامه انضباطی محرومیت مندرج در رأی فوق بلافاصله به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.

همچنین در صورت داشتن درخواست تجدیدنظرخواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آئین نامه اخلاق ظرف یک هفته لایحه اعتراضی خود را به کمیته اخلاق فدراسیون ارسال کند.

کد مطلب 5419610

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    نظرات

    • DE ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      2 0
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      آیا اگر این بازیکن از استقلال یا تیم های شهرستانی دگر میبود و حمایت پرسپولیس پشتش نمیبود ، باز هم همچین رای مسخره ایی را میدادید ؟ مجاهد و یا امثال ایشون هنوز در خاطرمان مانده که چون قرمز پوش نبودند به شدید ترین وضع جریمه شدند و برای همیشه مجبور به کناره گیری از فوتبال شدند!
    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      4 0
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      دوره مربیگری مایلی کهن در تیم امید ، یه بازیکن رابخاطر ورق بازی از تیم خط زد ، چون استقلالی بود

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