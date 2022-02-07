رای نهایی بازیکن خبرساز اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق رأی خود را در خصوص حسین کنعانی زادگان به شرح زیر صادر کرد:

حسین کنعانی زادگان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از دو بازی ملی مسابقه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

با توجه به بند یک ماده ۶۳ آئین نامه اخلاق و بند ۴ ماده ۱۰۳ آئین نامه انضباطی محرومیت مندرج در رأی فوق بلافاصله به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.

همچنین در صورت داشتن درخواست تجدیدنظرخواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آئین نامه اخلاق ظرف یک هفته لایحه اعتراضی خود را به کمیته اخلاق فدراسیون ارسال کند.