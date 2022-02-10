به گزارش مهر، همزمان با طنین انداز شدن این ندای قدسی در بام‌های شهرستان‌های استان البرز آسمان این استان به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نورافشانی شد.

امشب بام‌های شهرستان‌های کرج، طالقان، فردیس، اشتهارد، چهارباغ، ساوجبلاغ و نظرآباد شاهد حضور مردم انقلابی و مؤمنی بود که با حضور همیشه در صحنه خود پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را بارها به نمایش گذاشته و با جانفشانی، بصیرت خود نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: مراسم نورافشانی در این استان از ساعت ۱۹ لغات ۲۱ شب ۲۲ بهمن ماه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمیان افزود: همچنین چهار ماشین مجهز به سیستم‌های صوتی با پخش سرودهای نمونه کشوری و گلبانگ الله اکبر در سطح شهرکرج این رویداد مهم تاریخی را زنده نگه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مساجد نیز با رها کردن بالن شادی در آسمان شادمانی امت همیشه در صحنه ایران اسلامی را از پیروزی فرخنده مردم ایران اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ در معرض نمایش قرار دادند.