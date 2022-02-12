به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله جنایات ائتلاف متجاوز سعودی علیه غیرنظامیان در یمن همچنان ادامه دارد. جنگنده‌های متجاوز سعودی بامداد امروز شنبه مناطق مختلف شهر صنعاء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، همزمان مناطقی از استان تعز نیز هدف حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفت. منابع یمنی اعلام کردند که در جریان حملات مذکور، عمدتاً مناطق مسکونی توسط سعودی‌ها بمباران شدند.

این حملات در حالی انجام شد که پیشتر «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در عملیات «طوفان یمن ۳» عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم. ارتش یمن در عملیات مذکور، اهداف استراتژیک در ابوظبی را به وسیله موشک‌های ذوالفقار هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن یادآور شد: همچنین اهداف حساس و حیاتی در شهر دبی امارات نیز بمباران شدند. بمباران دبی به وسیله پهپادهای صماد ۳ انجام شد. یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که امارات تا زمانی که در تجاوز علیه یمن مشارکت دارد، نا امن باقی خواهد ماند.