به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، علی زارع اظهار کرد: پس از تأیید یک مورد مرگ مغزی فردی ۳۶ ساله، با رضایت خانواده اعضای این فرد برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کرد.

وی افزود: کبد و کلیه‌های این اهداکننده در بیمارستان شهید صدوقی یزد برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد و زمینه نجات جان چند بیمار فراهم شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به ثبت ۲۱ مورد اهدای عضو در استان از ابتدای سال جاری، این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از ایثار و نوع‌دوستی خانواده‌های اهداکنندگان دانست.

زارع خاطرنشان کرد: رضایت خانواده‌های اهداکنندگان عضو در شرایط دشوار از دست دادن عزیزانشان، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند پیوند فراهم می‌کند.