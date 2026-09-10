۱۷۲ نفر به مرحله استانی مسابقات قرآن کرمانشاه راه یافتند

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی اظهار کرد: این مرحله از مسابقات ۲۴ مهرماه سال جاری برگزار می‌شود و برگزیدگان مرحله شهرستانی در چهار رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات که با حضور علاقه‌مندان برگزار شد، در مجموع یک هزار و ۵۵۰ نفر در آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۱۷۲ نفر با کسب حد نصاب ۵۰ درصد نمره آزمون موفق شدند به مرحله استانی راه پیدا کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: رقابت‌های مرحله استانی در چهار رشته شامل معارف قرآن کریم با محوریت تفسیر شیعه، معارف قرآن کریم با محوریت تفسیر اهل‌سنت، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار خواهد شد.

سهیلی ادامه داد: رشته ترجمه عمومی در این دوره از مسابقات فاقد مرحله استانی است و پرونده شرکت‌کنندگان این رشته در همان مرحله شهرستانی بسته شده است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات قرآن و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و قرآن کریم گفت: برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه تقویت تدبر و انس عمیق‌تر مردم با آموزه‌های ثقلین را فراهم کند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه هدف دیگر این مسابقات را تقویت آموزه‌های قرآنی و دینی در سبک زندگی آحاد جامعه عنوان کرد و افزود: افزایش بصیرت دینی جامعه از دیگر اهداف برگزاری این رویداد قرآنی است.

سهیلی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات دقیق‌تر درباره مکان برگزاری مرحله استانی آزمون، متعاقباً به راه‌یافتگان و جامعه قرآنی استان کرمانشاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.