درخواست اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه هنر از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۷۰ نفر از اعضای شوراهای صنفی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه هنر طی نامهای به رییس جمهور از تعرض و تعدیهای غیرقانونی مکرر نهادهای دولتی شکایت کرده و خواستار حمایت و حل مسائل از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران شدند.
در این نامه که طی چهار بند به مصادیق تعدیهای مذکور اشاره شده، دانشگاه هنریها از رییس جمهور خواستهاند تا با تشکیل شورایی مستقل از نمایندگان ریاست جمهوری مصادیق مطرح شده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
بر اساس متن نامه که به دست مهر رسیده است، این مصادیق به شرح زیر طرح شدهاند:
الف) عدم رعایت مادۀ ۶۹ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی
- اقدام به واگذاری غیرقانونی بیش از ۱۰۰ هکتار اراضی پردیس کرج دانشگاه هنر به غیر، بدون ارجاع پرونده به هیئت محترم وزیران، به عنوان تنها مرجع تعیین شده و تصریح شده در قانون.
- پرهیز عامدانۀ و خلاف قانون از ارسال اسناد، سوابق و مدارک مربوط به واگذاری اراضی فوقالذکر به ادارۀ کل اموال دولتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- عدم رعایت تبصرۀ ۸ ماده ۶۹ قانون فوقالذکر مبنی بر جبران زیان وارده از طریق پرداخت معوض قابل تعیین توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در قالب بودجههای جاری و عمرانی دانشگاه هنر. در این خصوص لازم به ذکر است که بنابر طرح راهبردی مصوب هیئت امنای دانشگاه، مقرر بوده است کلیۀ درآمدهای حاصل از فروش، درآمدزایی و مولدسازی اراضی پردیس کرج صرف ساماندهی و تمرکز کالبدی این دانشگاه در پردیس باغ ملی گردد.
- بیتوجهی و نادیده انگاشتن تبصره ۷ ماده ۶۹ قانون فوقالذکر مبنی بر آن که: «عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میگردد.»
ب) تغییر کاربری بدون رعایت الزامات قانونی و عدم رعایت کاربری آموزش عالی برای قطعۀ ۱۵۳ فرعی ۲۶۴۵
این قطعه در دهۀ ۱۳۵۰ شمسی و طبق تمامی اسناد موجود و طرح تفضیلی مصوب، پلاک آموزش عالی اعلام گردیده بوده است. لازم به ذکر است که تمامی غاصبان این پلاک با نام کاربری آموزشی اقدامات غیرقانونی خود را آغاز نموده اما در نهایت به تغییر کاربری و در مواردی فروش اراضی به غیر نیز اقدام نمودهاند.
ج) اقدام به تهدید، ضرب و جرح، و توهین به نیروهای صدیق و زحمتکش حراست دانشگاه
د) اقدام به تهدید و سعی در ارعاب نمایندگان حقوقی و ریاست محترم دانشگاه
در بخش دیگری از این نامه که دانشگاه هنریها به ضرورت حمایت از ساحت دانشگاه پرداختهاند، چنین آمده است: «این روزها، در شرایطی که صیانت از کیان دانشگاه و رعایت شأن و جایگاه علم و هنر و فرهنگ، یگانه راه اعتلای کشور است؛ در بزنگاهی که تربیت و پرورش جوانانی امیدوار به فردا، که سربلندی و شکوفایی هرچهبیشتر این مُلک در گرو همت آنان خواهد بود، ضرورتی راهبردی محسوب میگردد؛ با کمال تأسف شاهد همهگونه هجمه به ساحت دانشگاه و فرهیختگانی که سالهاست خود را وقف فردای کشور نمودهاند، هستیم. از مضایقه در تأمین حداقل امکانات معیشتی دانشگاهیان، تا دستاندازی فراقانونی بر املاک و دارائیها و توهین و تهدید نمایندگان قانونی و مسئولین دانشگاه.»
همچنین در بندهای پایانی نامه آمده است: خواهشمند است با توجه به بروز اینگونه اعمال غیرقانونی و تضییع حقوق دانشگاه هنر طی دو دهۀ اخیر و در دولتهای پیشین، و با توجه به شعارها و روحیۀ عدالتمحور حضرتعالی در دولت جدید، درخصوص بررسی آنچه بر این دانشگاه گذشته است دستور عاجل فرموده و تا احقاق کلیه حقوق به یغما رفته، دانشگاه هنر را مورد حمایت خود قرار دهید.
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