100 سوله امدادي در نواحي مختلف شهرداري تهران نصب مي شود

رئيس مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اعلام اين خبر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اين سوله ها با مساحت 900متر مربع در همه نواحي 22منطقه شهرداري تهران به منظورايجاد فضاي امن براي اسكان موقت شهروندان در صورت وقوع زلزله، نصب مي شوند و درزمان عادي نيز از اين سوله ها به عنوان فضاهاي ورزشي استفاده مي شود .

مازيار حسيني اضافه كرد: ساخت اين سوله ها آغاز شده و به سرعت درحال انجام است و اميدواريم تا سال آينده همه آنها در سطح شهر تهران نصب شود، دراين سوله ها اتاقهايي در نظر گرفته شده كه وسايل ضروري مانند بيل ، كلنگ ، چادر و ... براي امداد رساني سريع به آسيب ديدگان نگهداري مي شود تا با استفاده از آنها درزمان وقوع زلزله بتوان به سرعت براي آوار برداري و نجات شهروندان اقدام كرد .

وي در مورد مديريت بحران در تهران گفت : در زمان حاضر شهرداري تهران به عنوان ستاد مديريت بحران تهران مسئول اصلي هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف براي امداد رساني در هنگام حادثه است و22 كميته مختلف تحت نظر وي امداد رساني در هنگام حادثه را به عهده دارند .

وي افزود : مسئله تمركز مديريت براي هماهنگي در زمان بحران موضوعي است كه هنوز به طور اساسي حل نشده است و دكتر احمدي نژاد در ديدار با مقام معظم رهبري نيز خواستار حل اين موضوع ، تعيين مدير واحد و تمركز در مديريت بحران شدند .

وي گفت : ستاد مديريت بحران تهران با حضور مسئولان و نمايندگان 24 ارگان مختلف تشكيل مي شود و مسئولان و نمايندگاني در حد رئيسان يا معاونان آنها از نيروي انتظامي ، سازمان صدا و سيما ، شهرداري تهران، بهزيستي ، آموزش و پرورش ، شركت گاز ، مخابرات ، آب ، برق ، وزارت بهداشت ، آموزش و پرورش، هلال احمر ، استانداري ، كميته امداد ، سپاه ، بسيج و ... در اين ستاد عضويت دارند و شهردار تهران به عنوان رئيس اين ستاد مسئوليت هماهنگي اين دستگاهها را به عهده دارد .

وي افزود: ستاد مديريت بحران تهران به منظور ايجاد آمادگي براي مقابله با بحران در زمان حادثه تاكنون سه مانور مختلف برگزار كرده است و براي ايجاد آمادگي بيشتر در مواجهه با بحرانهاي ناخواسته در حال تلاش است و اگر چه تا رسيدن به آمادگي مطلوب فاصله زيادي داريم اما در نقطه صفر نبز قرار نداريم .