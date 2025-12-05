به گزارش خبرنگار مهر سید علی مدنی زاده شامگاه جمعه در حاشیه مراسم شهید احمد کشوری درکه در شهرستان سیمرغ برگزار شد، از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای کاهش نرخ تورم خبر داد.
به گفته وی، هدف اصلی دولت کاهش تورم از حدود ۴۰ درصد کنونی به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.
مدنیزاده توضیح داد: در برنامههای کوتاهمدت، با افزایش عرضه کالاهای اساسی در بازار، تلاش خواهد شد تا روند افزایشی قیمتها مهار شود.
وی همچنین اشاره کرد: در بلندمدت، اقدامات پایدارتری همچون کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار قرار دارد تا تورم به صورت مستمر کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این که دولت در تلاش است تا با ترکیب این دو برنامه، نرخ تورم را بهطور قابل توجهی کاهش دهد، ابراز امیدواری کرد که این روند به کاهش تدریجی تورم منجر شود.
