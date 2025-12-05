  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

مدنی زاده: نرخ تورم در سال آینده به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد

سیمرغ - وزیر اقتصاد از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه‌ها، نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد کنونی سال دیگر به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر سید علی مدنی زاده شامگاه جمعه در حاشیه مراسم شهید احمد کشوری درکه در شهرستان سیمرغ برگزار شد، از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای کاهش نرخ تورم خبر داد.

به گفته وی، هدف اصلی دولت کاهش تورم از حدود ۴۰ درصد کنونی به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.

مدنی‌زاده توضیح داد: در برنامه‌های کوتاه‌مدت، با افزایش عرضه کالاهای اساسی در بازار، تلاش خواهد شد تا روند افزایشی قیمت‌ها مهار شود.

وی همچنین اشاره کرد: در بلندمدت، اقدامات پایدارتری همچون کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار قرار دارد تا تورم به صورت مستمر کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر این که دولت در تلاش است تا با ترکیب این دو برنامه، نرخ تورم را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد، ابراز امیدواری کرد که این روند به کاهش تدریجی تورم منجر شود.

    نظرات

    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      در عرض 6 سال با بدبخت شدن سهامداران بورس و خوشبختی دلالان دلار تورم به اینجا رسیده شما زحمت بکش معادل 370 میلیارد دلار رفته از بورس را برگردون تورم خودش درست میشه
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 3
      پاسخ
      تورم امسال را درست کن به فکر سال بعد نباش همه می دونند داری وعده الکی میدی
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 3
      پاسخ
      تورم امسال را درست کن به فکر سال بعد نباش همه می دونند داری وعده الکی میدی
    • رضا IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      دلار از ۵۰ در طی یکسال شده ۱۲۱ آن وقت تورم ۴۰ است مطمئنی نخبه ریاضی نیستی ماشین هرماه ۲۰درصد موادغذایی هرماه ۶درصد لباس در هرسال ۳براب و.... همه اینها در محموع شده ۴۹درصد بله بااین حساب سال بعد شروع از این قیمتها وتورم ۳۰درصد پیشنهادی یعنی نیاز به خذف ۴صفر دیگر از پول رایج
    • مخاطب IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      فردی با دیسیپلین آکادمیک و علم اقتصاد است که وعده متناسب میدهد. من که به شخصه به این وزیر اعتماد دارم
      • رک مخالف نئولیبرالیسم IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 0
        این علم اقتصاد هست که فاجعه می آفریند این آقا اگر راست می‌گوید الان تورم تولید کننده رو اعلام کند بگوید فلان قدر کاهش دادیم این به تورم مصرف کننده هم می رسد
    • بهار IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      بزک نمیر بهار میاد.....
    • شما IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      چرت میگی مردم گذاستی سرکار
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      بله با ندادن حق و حقوق کارگر و کارمند و ظلم و ستمی به خانواده های آنها شاید تورم بشه 30درصد
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اوایل سال به ۲۵درصد میرسه،،بعدآ به ۵۰درصد می‌رسد، چون بتوانند سرکوب مزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان را انجام بدهند،
    • ناشناس IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بدون برنامه هیچ کاری نمی توان کرد
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جناب مدنی زاده لطفا ازوعده سرخرمنی وبیهوده دادن به ملت خودداری نمایید و بااینگونه اظهارات نمک برزخمهای ناشی ازابرتورمی که دراین بالای یک سال شروع دولت چهاردهم ایجاد نموده اید نپاشید احتمالا چون سال جاری که باتورم شصت درصد شروع شد و حقوق کارمندان فقط بیست درصد افزایش یافت سال اینده را هم باوعده تورم بیست وپنج درصد میخواهید بیست درصد به افزایش حقوق دهید و تورم شصت درصد را مانند سال جاری توجیه نمایید
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بزک نمیر بهار میاد کمپوزه با خیار میاد شما تورم الان رو جلوگیری بفرمایید سال آینده پیشکش
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم می‌دانند که نرخ تورم رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارد تا زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا نکند کاهش نرخ تورم یه رویاست چرا که کاهش نرخ ارز مستلزم برقراری یک ارتباط بین المللی منطقی است که در بزنگاه خبری از آن نیست
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه همین‌طور بشه
    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بزک نمیربهارمیاد
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بزک نمیر بهار میاد قمبزه با خیار میاد

