ادعای داوری نشدن «داستان باغ وحش»/ دبیر «تئاتر فجر» توضیح داد

مهدی پاشایی کارگردان نمایش «داستان باغ وحش» که ۲۵ بهمن ماه در آخرین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر در بخش رقابتی به صحنه رفت به خبرنگار مهر گفت: من ۲۴ بهمن ماه یک روز قبل از اجرای نمایش «داستان باغ وحش» در جشنواره برای گرفتن بلیت های مهمان کار به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر مراجعه کردم و قرار بود ۲ بلیت یک نمایش دیگر را هم به دست آقای مسافرآستانه برسانم. بعد از اینکه این بلیت ها را به ایشان دادم از فرصت استفاده کردم و آقای مسافرآستانه را برای دیدن نمایش دعوت کردم.

وی ادامه داد: به آقای مسافرآستانه توضیح دادم که نمایش در ۲ نوبت ۵:۳۰ و ۸ در تالار قشقایی اجرا می شود و خوشحالم می شوم که نمایش را ببینند اما ایشان گفتند چون در آن زمان جلسه جمع بندی هیات داوران برای معرفی نامزدهاست، نمی توانند به دیدن نمایش من بیایند. من با شنیدن این حرف شوکه شدم چون هنوز هیات داوران، نمایش من را ندیده بود پس چطور می خواست جلسه جمع بندی انتخاب نامزدها را برگزار کند. به آقای مسافر گفتم نمایش من تازه فردا عصر اجرا دارد شما چطور بدون دیدن نمایش جلسه برگزار می کنید. آقای مسافرآستانه پرسیدند نام نمایشت چیست و من عنوان کردم «داستان باغ وحش» که ایشان در جواب من گفت مگر کار شما در بخش مسابقه بوده است؟ یعنی دبیر جشنواره حتی اطلاع نداشت که نمایش ما در کدام بخش حضور دارد.

پاشایی یادآور شد: روز اجرای نمایش نیز با وجودی که قبلا به صورت شفاهی گفته شده بود اجرای داوری «داستان باغ وحش» در نوبت اول است اما داوران اجرای دوم نمایش را دیدند. از دوستانی شنیده ام که داوران، لیست نامزدها را صبح ۲۵ بهمن مشخص کرده بودند یعنی قبل از دیدن اجرای «داستان باغ وحش» نامزدها معلوم بوده و دیدن اجرای ما برایشان فرمالیته بوده است. بعد از شنیدن این شنیده ها یاد حرف های آقای مسافرآستانه مبنی بر جلسه هیات داوران در عصر روز دوشنبه ۲۵ بهمن افتادم. حالا دیگر اعتمادم را به جشنواره از دست داده ام چون می دانم که در حق نمایش «داستان باغ وحش» اجحاف شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست و بیشتر در صدد توجیه این اتفاق هستند.

این کارگردان و بازیگر تئاتر با گلایه از اینکه چرا شهرام زرگر یکی از اعضای هیات انتخاب بخش صحنه ای بوده و در ادامه داور همین بخش هم شده است، عنوان کرد: نمایش «داستان باغ وحش» را از سال ۹۹ و در بدترین شرایط کرونایی تمرین و آماده اجرا کردیم و از منتقدان و مخاطبان هرکس نمایش را دیده بر کیفیت کار و بازی خوب بازیگران تاکید داشته است.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: مهدی زمین پرداز امسال برای فیلم «علفزار» نامزد دریافت سیمرغ شده است. او و بهار نوحیان بازی‌های دقیق و جذابی در «داستان باغ وحش» داشتند و حداقل می توانستند نامزد بخش بازیگری شوند. دیدن بازی بازیگران در جشنواره می توانست به آنها دلگرمی بدهد در حالی که این نمایش به راحتی و با برنامه ریزی نادرست دبیرخانه از داوری جشنواره حذف شد و در عوض نمایش هایی که دقیقه ۹۰ و خارج از قواعد فراخوان به جشنواره آمده بودند در ادامه نامزد دریافت جوایز مختلف شدند و در نهایت جایزه هم گرفتند.

توضیح دبیر جشنواره درباره ادعای داوری نشدن «داستان باغ وحش»

در واکنش به گلایه مهدی پاشایی، حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره تئاتر فجر توضیحاتی در این رابطه به خبرنگار مهر داد.

وی در این باره عنوان کرد: آقای پاشایی از من خواستند که نمایششان را ببینم و من معذرت خواهی کردم و به ایشان گفتم که آن زمان در جلسه داوری هستم. صحبتی هم درباره اینکه در کدام جلسه داوری هستم نکردم و ایشان هم در این باره سوالی از من نپرسید. منظور من از جلسه داوری، جلسه جمع بندی هیات داوران برای بخش خیابانی و دیگر گونه های اجرایی بود که باید در خدمت دوستان داور در جلسه می بودم نه بخش صحنه ای چون هنوز یک روز به پایان جشنواره باقی مانده بود و ۴ نمایش بخش رقابتی در روز آخر جشنواره اجرا داشتند پس طبیعتا بدون دیدن این آثار، جلسه داوری نمی توانسته تشکیل شود.

وی ادامه داد: ۱۰۹ نمایش در این دوره از جشنواره حضور داشتند و من نهایتا جز ۲-۳ نمایش که بدون قرار قبلی دیدم فرصت نداشتم به دیدن بقیه آثار بنشینم از طرف دیگر به دلیل فشار کاری و مشغله زیاد به خاطر ندارم کدام نمایش در چه بخشی حضور دارد از این رو به یاد نداشتم که نمایش ایشان در بخش رقابتی شرکت دارد یا غیر رقابتی. اینکه دوستان هنرمند از نامزد نشدن یا جایزه نگرفتن آثارشان در جشنواره گله‌مند باشند را می فهمم و متوجه ناراحتی شان هستم اما بعضی اظهارنظرها درباره همکارانشان را نمی پسندم.

مسافرآستانه یادآور شد: متاسفانه آقای پاشایی حضور برخی آثار را در جشنواره زیر سوال برده اند که این صحبت ها علاوه بر توهین به همکارانشان، توهین به هیات انتخاب هم است همان هیات انتخابی که نمایش «داستان باغ وحش» را هم برای حضور در جشنواره پذیرفته اند. هیچ نمایشی بدون نظر هیات انتخاب در جشنواره پذیرفته نشده است پس همان کسانی که بقیه آثار را انتخاب کرده اند کار ایشان را هم ارزیابی کرده و برای شرکت در جشنواره انتخاب کرده اند. چرا این اعتراض ها بعد از اینکه ایشان متوجه شد نمایششان در جشنواره نامزد نشده است، عنوان شد و پیش از اعلام اسامی نامزدها اعتراضی در کار نبود.

دبیر جشنواره درباره حضور شهرام زرگر به صورت همزمان در هیات انتخاب و هیات داوران بخش صحنه ای نیز توضیح داد: این اتفاق سال هاست که رخ می دهد و مسبوق به سابقه است. حتی در دوره هایی هم که ابتدا باید نمایشنامه ارائه می شد ما حتما فردی را از بین هیات انتخاب متون در هیات بازبین قرار می دادیم و در ادامه هم از بین هیات انتخاب یک نفر در میان هیات داوران حضور داشت. این انتخاب در سال های اخیر کم رنگ شده است اما در گذشته به عنوان یک قاعده رعایت می شده و اتفاقا بسیار هم کمک کننده بوده است.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: اعتقاد من این است که این اتفاق باید در همه بخش ها رعایت شود. امسال علاوه بر شهرام زرگر که همزمان جزو هیات انتخاب و داوری بخش صحنه ای بود امیر راد نیز هم در هیات انتخاب و هم داوری بخش دیگرگونه های اجرایی حضور داشت از رو نمی‌دانم چرا باید حضور شهرام زرگر جای سوال باشد چون انتخاب وی براساس روال و منطق انجام شده است.