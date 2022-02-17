دستورات تنظیم بازاری دولت/ صادرات دام ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اقدامات تنظیم بازاری دولت، ممنوعیت صادرات دام، تکذیب افزایش قیمت شیرخشک و افزایش رسمی قیمت برنج خارجی از جمله مهم‌ترین اخبار کشاورزی در هفته جاری است.

در این راستا سازمان دامپزشکی کشور طی نامه‌ای صادرات دام سبک و سنگین را ممنوع اعلام کرد.

در متن نامه سید بهمن نقیبی - معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور - به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها آمده است:

با عنایت به نامه شماره ۷۶۵۸۲ مورخه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت متبوع در ارتباط با خرید دام سبک و سنگین از محل مجوزهای داده شده برای صادرات، به استحضار می‌رساند صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت شامل تمام محموله‌هایی که حتی برای آنها گواهی بهداشتی لاتین صادر شده و به گمرکات خروجی ارسال شده‌اند، نیز می‌شود.

قیمت برنج خارجی رسماً افزایش یافت

از دیگر اخبار مهم کشاورزی در هفته جاری افزایش رسمی قیمت برنج خارجی از سوی دولت بود، در این زمینه حسن حنان عضو هیأت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در نامه‌ای در ٢٣ بهمن ١۴٠٠ از افزایش رسمی قیمت برنج‌های وارداتی توسط دولت و در اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داده است.

در متن این نامه با موضوع نرخ فروش برنج هندی و پاکستانی که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشرشده، آمده است: حسب تصمیمات متخذه در جلسه قرارگاه امنیت غذایی و در اجرای دستور مقام عالی وزارت نرخ فروش اقلام برنج هندی ۱۱۲۱ و پاکستانی ذخایر راهبردی به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است.

بر اساس این نامه شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصرف کننده برنج هندی ۱۱۲۱ را به کیلویی ۲۴۰ هزار ریال و قیمت برنج پاکستانی را به ۲۵۰ هزار ریال افزایش داده است. پیش از این قیمت برنج هندی ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان و قیمت برنج پاکستانی ٢٠ هزار و ۵٠٠ تومان بود.

تکذیب افزایش قیمت شیر خشک

در هفته جاری مباحثی مبنی بر افزایش قیمت شیر خشک نیز مطرح شد که رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد این مسأله را تکذیب کرد و به خبرنگار مهر گفت: آخرین اصلاح قیمت شیرخشک مربوط به ۶ ماه پیش و آن هم به میزان ١۵ درصد بوده است.



وی تاکید کرد: همان زمان هم درخواست انجمن برای افزایش قیمت بیش از ٣٠ درصد بود اما با سخت‌گیری سازمان حمایت این مسأله محقق نشد.

تحویل زاده با اشاره به اینکه در آن زمان برخی تولیدکنندگان با زیان و برخی هم با سود کمتر از ١٠ درصد به تولید ادامه دادند، اضافه کرد: نباید از منابع تولیدکنندگان برای پایین نگه داشتن قیمت مصرف کننده استفاده شود این سیاست منسوخی است که پایداری تولید را از بین می‌برد.



تحویل زاده تاکید کرد که ما مخالف تخصیص یارانه برای تولید هستیم دولت باید این منابع یارانه‌ای را از بخش تولید حذف کند و مستقیماً به مصرف کنندگان بدهد.

تداوم توزیع هوشمند کالاهای اساسی

همچنین در هفته جاری دولت به توزیع هوشمند کالاهای اساسی ادامه داد و اقدام به گسترش توزیع آنها در میادین کرد تا بلکه آرامش به بازار کالاهای اساسی برگردد، در این راستا مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از روز پنج شنبه گذشته در پی آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع گوشت گوساله منجمد نیز با قیمت ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم و گوشت گوسفندی منجمد با قیمت ۱۰۵ هزار تومان در هر کیلوگرم در بسته‌هایی با وزن ۲ تا ۳ کیلو و ۸۰۰ گرم از طریق سامانه بازرگام در تهران آغاز شد و از امروز نیز در ۲۲ مرکز استان عرضه می‌شود.

وی اظهار داشت: توزیع هوشمند گوشت قرمز، زیر قیمت مصوب تنظیم بازار و به صورت رایگان در درب منازل صورت می‌گیرد.

شاه میری با بیان اینکه توزیع هوشمند گوشت قرمز بسته بندی شده در هشت استان ایلام، زنجان، مرکزی، خراسان جنوبی، بوشهر، کرمان، لرستان و مازندران هنوز آغاز نشده است، پیش بینی کرد از روز یکشنبه آینده، تمام استان‌های کشور تحت پوشش عرضه هوشمند قرار گیرند.

وی در همین حال از عرضه هوشمند گوشت قرمز در بسته‌های کوچک نیز خبر داد و گفت: با اتخاذ تمهیداتی، توزیع هوشمند گوشت گوساله و گوسفند با کیفیت در بسته‌های نیم کیلویی بدون چربی و استخوان، بسته‌های یک کیلویی و دو کیلویی برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان متناسب با قدرت خریدشان به زودی شروع می‌شود.

ظرفیت ۵۰ درصدی توزیع هوشمند محصولات

مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در حال حاضر ۵ درصد نیاز مردم به صورت هوشمند و از طریق سامانه انجام می‌گیرد، اما این ظرفیت با توجه به موجودی کالاهای کشاورزی و آماده سازی زیرساخت‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

وی نبود باور در مصرف کنندگان در مورد تحویل کالای باکیفیت و کمتر از قیمت بازار با تحویل رایگان، حجم کم تبلیغات و اطلاع رسانی را از دلایل عمده پایین بودن عرضه هوشمند محصولات کشاورزی دانست و اذعان داشت: این در حالی است که ما در عرضه هوشمند، کیفیت کالاهای کشاورزی را تضمین می‌کنیم و در صورت عدم رضایت مصرف کننده محصول باز می‌گردد.

شاه میری درباره عرضه هوشمند برنج توضیح داد: برنج خارجی تایلندی، هندی و پاکستانی در کل کشور و برنج ایرانی شیرودی در سطح ایران، برنج ایرانی فجر در استان‌های تهران، یزد و برنج هاشمی در استان تهران از طریق سامانه‌های هوشمند عرضه می‌شود.

وی افزود: عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می‌گیرد.

شاه میری ادامه داد: برای جلوگیری از انبار کردن برنج در منازل، به ازای هر شماره موبایل برای سفارش، ماهانه ۱۰ کیلو گرم برنج عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گوشت قرمز، برنج، روغن، قند، شکر، مرغ، تخم مرغ، سیب زمینی از طریق سامانه‌های هوشمند عرضه می‌شود، گفت: سه رقم میوه شب عید شامل سیب، پرتقال و کیوی نیز به صورت هوشمند عرضه می‌شود ضمن آنکه قصد داریم حبوبات را به سبد عرضه هوشمند اضافه کنیم.