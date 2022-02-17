چین ۲ ماژول به ایستگاه فضایی خود اضافه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماژول اصلی این ایستگاه فضایی به نام «تیان هه» در آوریل ۲۰۲۱ میلادی به فضا پرتاب شد. ماژول های دیگر به «تیان هه» متصل می شوند. به این ترتیب ایستگاه فضایی T شکل تیان گانگ قبل از پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد.

به گفته آکادمی فناوری وسیله پرتاب چین(CALT) آماده سازی ها برای انجام دو ماموریت پیشرفت خوبی داشته اند. یک موشک لانگ مارچ 5B به طور کامل سرهم بندی شده و مراحل آزمایش را نیز پشت سرگذاشته که ماژول ونتیان را در اواسط سال به فضا می برد. یک موشک لانگ مارچ 5B Y4 نیز در مراحل نهایی سرهم بندی است و ماژول منگتیان در نیمه دوم ۲۰۲۲ میلادی به فضا می برد.

وزن هریک از دو ماژول بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم است که برای انجام آزمایش های علمی طراحی شده اند. ونتیان همچنین مجهز به قابلیت های هوابند برای انجام فعالیت هایی خارج از ایستگاه فضایی یا پیاده روی فضایی است و یک بازوی رباتیک کوچک تر نیز به آزمایشگاه فضایی چینی متصل می کند.

ماژول های جدید پس از پهلو گرفتن کنار تیان هه، توسط یک بازوی رباتیک بزرگ جابه جا می شوند و در موقعیت مناسب قرار می گیرند.