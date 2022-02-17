احیای ۷ هزار رشته قنات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اسلامی استان اظهار کرد: در سال‌های گذشته اجرای پروژه‌ای آبی اعتبار خوبی داشت و در سال جاری تاکنون آبیاری تحت فشار ۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است که سال آینده مبلغ آن افزایش خواهد یافت.

معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: با تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان بر اساس وعده داده شده از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به هر یک از شهرستان‌ها اقدامات خوبی برای احیای قنوات انجام خواهد شد و اعتبار مربوط به بحران برای احیای هفت هزار رشته قنات استان توزیع شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۹۰.۵ درصد حوزه کشاورزی خصوصی و تنها ۹.۵ درصد آن دولتی است و ما بیشتر کار ترویجی انجام می‌دهیم وبا وجود این که بخش کشاورزی استان نقش مهمی دارد در ایجاد ۸۰ درصد اشتغال خراسان جنوبی دارد تنها ۸.۵ درصد اعتبار استان به این حوزه اختصاص می‌یابد.

محمد حسین اکبری گفت: مجموع اعتبار تبصره ۱۸ خراسان جنوبی در سال جاری ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است و در ۴۳ سال گذشته در موضوع استقلال مالی استان‌ها اقدامی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: مشکلات حوزه کشاورزی با مشارکت مردم باید حل شود و اگر دولت اعتبار مناسبی را به صندوق‌های حمایت بدهد از این طریق کمک‌های خوبی به رونق کشاورزی استان خواهد شد تا کشاورزان دیگر دغدغه نهادهای دامی و غیره را نداشته باشند.

اکبری تصریح کرد: در اجرای طرح الگوی کشت مردم استان با بهره‌گیری از تجربیات خود این کار را انجام می‌دهند و ما فقط باید مشاوره لازم را در این خصوص به کشاورزان ارائه کنیم و الگوی کشت در حال حاضر در زمینه ۱۱ محصول استان انجام می‌شود.