مسئولیت فرهنگی خانواده کارکنان انتظامی وظیفه ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری بعدازظهر پنجشنبه در نخستین همایش تخصصی رؤسای امور فرهنگی خانواده کارکنان انتظامی و مرزبانی کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کارکنان انتظامی وظیفه تأمین امنیت و ارتقای این نعمت و حفاظت از آن را بر دوش دارند و مسؤولیت امور فرهنگی خانواده آنها که زندگی خود را وقف مردم و حفظ دستاوردهای نظام اسلام و اجرای تدابیر و منویات رهبر معظم انقلاب کرده اند، وظیفه‌ای بس سنگین و ارزشمند است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: مهم‌ترین اصل در این عرصه مأموریتی، شناخت رسالتی است که بر دوش مسؤولان امور فرهنگی خانواده‌های انتظامی نهاده شده که با عنایت به حساسیت‌های روز، توسعه شبکه‌های اجتماعی و هجمه‌های رسانه‌های معاند، این نقش از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

وی در ادامه این همایش بیان کرد: فرماندهان و کارکنان انتظامی با پشتیبانی خانواده‌های خود، گام‌های موفق در این زمینه برمی‌دارند.

اشتری اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس گروهی با نام انصارالمجاهدین به خانواده رزمندگان خدمت می‌کردند، امروز نیز کار امور فرهنگی خانواده کارکنان انتظامی همان اجر و پاداش بزرگ گروه انصارالمجاهدین را در دوران دفاع مقدس دارد که در سال‌های اخیر شاهد اقدامات خوب و گسترده‌ای در این حوزه هستیم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: ارتقای سواد رسانه‌ای، تبیین و روشنگری ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب، رفع شبهات جوانان، نوجوانان و توسعه شبکه‌های ارتباط با خانواده کارکنان انتظامی از مهم‌ترین وظایف مسؤولان امور فرهنگی خانواده کارکنان انتظامی کشور است.

وی گفت: توجه به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، توجه به خانواده متوفیان و شفاف سازی مسؤولیت پذیری کارکنان انتظامی در قبال خانواده نیز مورد تاکید است.