حضرت زینب آغازگر جهاد تبیین در مقابل دستگاه ظلم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم اختر دانش عصر پنج شنبه در مراسم اربعین خاکسپاری پنج شهید گمنام در موزه دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه این شهدا در زمین گمنام اما در آسمان‌ها نامدار هستند، گفت: شهدا صراط مستقیم را یافتند و در مسیر اطاعت خدا گام برداشتند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه شهدا زنده هستند و نزد پروردگار روزی می‌خورند، افزود: شهدا از داشته‌های خود برای حفظ دین و دفاع از ارزش‌ها و اعتلای آرمان‌های ناب جامعه خالصانه گذشتند و خداوند نیز به آنان حیات جاودان بخشید.

وی با بیان اینکه واقعه عاشورا در دوران دفاع مقدس تکرار شد و شهدا مکتب ابا عبدالله را الگوی خود قرار دادند، تصریح کرد: مادران و همسران شهدا نیز زینب وار راه و رسم شهدا را ادامه می‌دهند.

حجت الاسلام اختر دانش با بیان اینکه حضرت زینب کبری (س) از عصر عاشورا جهاد تبیین را در مقابل دستگاه ظلم و دیکتاتوری رسانه‌ای دشمن آغاز کرد، ادامه داد: ما نیز وظیفه داریم جهاد تبیین و جهاد روایت را در دستور کار قرار دهیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید در مقابل تهاجم ترکیبی دشمن یک رسانه باشند، گفت: حذف پست‌های مربوط به سردار سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که نیازمند یک جنگ نرم قوی هستیم.

وی با اشاره به اینکه هر کسی که می‌خواهد در راه شهدا باشد باید زینبی وارد میدان شود و جهاد تبیین و جهاد روایت را با بصیرت آغاز کند، تاکید کرد: حضرت زینب در مقابل روایت‌های غلط دشمن ایستاد و عاشورا را تثبیت کرد و عامل پیروزی خون بر شمشیر شد.

حجت الاسلام اختر دانش با بیان اینکه باید پیام شهدا را تبدیل به گفتمان کنیم، عنوان کرد: رمز پیروزی مقاومت است و مقاومت برخاسته از اطاعت بی چون و چرا از ولایت است.