به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های گذشته رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، به دانش‌بنیان شدن و تولید داخلی در صنعت نفت تأکید ویژه کردند و فرمودند: ما در زمینه‌ی صنعت نفت دچار عقب‌ماندگی فنّاوری هستیم. برخی از کشورهای منطقه از لحاظ نوع استخراج نفت و فنّاوری‌ای که در این جور جاها به کار می‌رود از ما خیلی جلوترند؛ ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.

به منظور دانش‌بنیان شدن این صنعت، شرکت‌ها و انجمن‌های متعدد علمی و اجرایی درگیر هستند و هدف‌گذاری‌هایی انجام شده است که شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت نقش بسیار مهمی دارد.

در همین راستا ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به دانش بنیان شدن صنعت نفت گفت: پس از تأکید ایشان در دهم بهمن‌ماه، الحمدالله با دستور مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت در کمترین زمان ممکن، ستادی به منظور بسترسازی این مأموریت در شرکت ملی نفت با عنوان «ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش‌بنیان» تشکیل گردید که وظیفه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور را بر عهده دارد.

وی افزود: همچنین پارک فناوری صنعت نفت با استقرار شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آنها در فعالیت‌های چاه محور نقش مهمی را در این زمینه ایفا خواهد نمود. در این راستا، شرکت متن آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری در راستای تحقق مأموریت دانش بنیان شدن صنعت نفت اعلام نموده و از ظرفیت پیوست انتقال فناوری در قراردادهای توسعه میادین و سایر ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد نمود. در این راستا، هماهنگی کاملی با مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت و پارک فناوری صنعت نفت برقرار گردیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر یکی از مهمترین گلوگاه‌ها در اجرای پروژه‌های استراتژیک شرکت متن، دسترسی و تأمین به موقع کالا بوده است، تصریح کرد: در این زمینه با توجه به تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر، شرکت متن در جهت تقویت تولیدکنندگان داخلی گام‌های مهمی برداشته است. از جمله در پروژه احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک، مجموعه از شرکت‌های سازنده ورق فولادی، اسلب، لوله سازی و.... فعال و تأمین این لوله‌های ۴۲ اینچی به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر از سازندگان داخلی تأمین شده است که علاوه بر اشتغال‌زایی موجب افزایش خودباوری شرکت‌های ایرانی و تسریع در اجرای پروژه نیز گردیده است. با توجه به رویکرد شرکت ملی نفت ایران در حمایت واقعی از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت، این روند در شرکت متن بیشتر از گذشته پیگیری خواهد گردید.

شریفی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی توسعه میادین نفتی غرب کارون گفت: در توسعه میادین نفتی حوزه مسئولیت شرکت متن در منطقه غرب کارون، از جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های روز دنیا استقبال می‌کنیم. البته شرکت‌های ایرانی در طول سالیان گذشته توانمندی خود را در توسعه میادین نفت و گاز اثبات نموده‌اند، لذا باید این توانمندی داخلی تقویت گردد.

وی افزود: در فاز تخلیه طبیعی و فعالیت‌های معمول توسعه میادین، در حال حاضر شرکت‌های داخلی به خودکفایی رسیده‌اند و در صورت حمایت بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار امکان توسعه میادین توسط شرکت‌های ایرانی وجود دارد. البته در فاز بهبود و ازدیاد برداشت از میادین نیازمند ورود فناوری‌های روز دنیا خصوصاً در میادین مشترک هستیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به تغییر نگرش نسبت به توسعه میادین مشترک خصوصاً میادین مشترک غرب کارون افزود: متأسفانه طی سنوات گذشته نسبت به توسعه میدان نفتی آزادگان کم لطفی شده بود، اما با توجه به حمایت‌های موجود طی ماه‌های اخیر، شرکت مهندسی و توسعه نفت با شتاب‌بخشی به فعالیت‌های صورت گرفته در این میدان مشترک، توانست چاه‌های جدیدی را وارد مدار تولید کند.

شریفی افزود: با توجه به استمرار این حمایت‌ها پیش‌بینی می‌کنیم که ظرفیت تولید از میادین مشترک به تدریج افزایش یابد.خوشبختانه مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت، توجه ویژه‌ای به توسعه میادین مشترک و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی جهت پیشبرد پروژه‌ها در این میادین استراتژیک دارند.

وی با اشاره به افزایش فروش نفت و منابع حاصل از آن در دوره جدید گفت: توجه به اولویت‌بندی انجام شده امکان فروش نفت خام تولیدی از میادین مشترک مهیا گردیده است و لذا نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد.