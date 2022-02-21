خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: یکی از داغ‌ترین مباحث سال‌های اخیر را باید مربوط به برخی اقدامات در حوزه زمین‌خواری دانست. هفت‌سنگان، نیاوران و چندین پروژه دیگر از مهم‌ترین بحث‌های داغ سال‌های اخیر استان قزوین هستند که از آن به‌عنوان زمین‌خواری و عباراتی این‌چنینی یاد می‌کنند.

اما با نگاهی روبه‌جلو بدون شک مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های فساد نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم و ایجاد سازوکار سیستماتیک است تا دیگر شاهد بروز فساد نباشیم.

شفاف‌سازی سیستماتیک یکی از بهترین اقداماتی است که می‌تواند مانع از بروز فساد و یا تخلف در سازوکار اداری باشد.

کمیسیون ماده ۵ یکی از گروه‌هایی است که عدم شفافیت در آن حساسیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. از سویی یکی از اصلی‌ترین نکاتی که باعث بروز اختلاف و جدال بر روی پرونده‌هایی همچون هفت‌سنگان شده موضوعاتی مانند تغییر کاربری است که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ انجام شده است.

کمیسیون ماده ۵ چیست؟

کمیسیون ماده ۵ وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در استان و همچنین تصویب تغییر کاربری را بر عهده دارد.

این کمسیون به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر مربوطه و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان با تخصص معماری یا شهرسازی بدون حق رأی تشکیل می‌شود.

تلاش برای شفاف‌سازی مصوبات این کمیسیون از اقدامات مثبتی است که می‌تواند زمینه بروز تخلف و حتی فسادهای احتمالی را بگیرد.

مصوبات کمیسیون شفاف‌سازی شود

در تازه‌ترین اقدام صورت گرفته، مهدی رجحانی معاون عمرانی استاندار قزوین در نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین خواستار شفاف‌سازی مصوبات این کمیسیون شده است.

وی ۶ بهمن‌ماه در نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی از وی خواسته تا ظرف مدت یک ماه با ایجاد سایتی، از این پس تمامی مصوبات این کمیسیون را بر روی خروجی این سایت قرار دهد.

در این نامه آمده است:

برای شفاف‌سازی و بستن گلوگاه‌های فساد و همچنین تخلف‌های احتمالی هیچ محدودیت و خط قرمزی نداریم با عنایت به ضرورت ایجاد یکپارچگی و وحدت رویه در مصوبات و ایجاد شفافیت در عملکرد کمیسیون ماده ۵ که همانا متضمن ایجاد عدالت پایدار و از میان برداشتن زمینه‌های ایجاد فساد خواهد بود لازم است از این پس کمیسیون ماده ۵ با رعایت موارد ذیل برگزار گردد:

ایجاد سامانه و بانک اطلاعات مکانی بر بستر GIS کلیه مصوبات با امکان دسترسی عموم مردم و به صورت تحت وب بررسی کلیه مصوبات سنوات قبل (در موقعیت مورد بررسی) در زمان برگزاری کمیسیون از طریق سامانه مذکور بارگذاری کلیه مصوبات هر کمیسیون حداکثر ۲۴ ساعت بعد، بر روی سامانه مذکور اعلام مصوبات کمیسیون بلافاصله بعد از هر جلسه از طریق رسانه مقتضی

این اقدام قابل تقدیر از سوی معاونت عمرانی استاندار قزوین در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این هیچ شفافیتی در این زمینه وجود نداشت و تمامی مصوبات بدون اطلاع عمومی به مرحله اجرا برده می‌شد.

در حال ایجاد زیرساخت سایت هستیم

سید علی هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه معاونت عمرانی از تلاش برای راه اندازی این سایت خبر داده و اظهار کرد: در حال تأمین زیرساخت‌های آن هستیم تا به زودی سایت راه اندازی شود.

وی افزود: این اقدام در مقیاسی کوچک‌تر در شهرداری قزوین و در قالب یک سامانه ایجاد می‌شد و تصمیم داریم سامانه‌ای تکمیل‌تر و به روز تر از این را در اداره کل راه و شهرسازی قزوین راه اندازی کنیم.

هاشمی عنوان کرد: این پروژه راه اندازی سایت در چند گام پیش خواهد رفت و گام ابتدایی آن از مصوبات کمیسیون در شهرستان قزوین آغاز خواهد شد و به تدریج به دیگر استان‌ها نیز خواهد رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر از سامانه در اختیار شهرداری کمک خواهیم گرفت و سعی خواهیم کرد با تکمیل آن به زودی سامانه اصلی را راه اندازی و در دسترس مردم قرار دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: برای شفاف‌سازی و بستن گلوگاه‌های فساد و همچنین تخلف‌های احتمالی هیچ محدودیت و خط قرمزی نداریم و بدون شک سعی خواهیم کرد تا هرچه زودتر زمینه راه اندازی این سایت را در استان قزوین فراهم کنیم.

بدون شک راه اندازی این سامانه توسط معاونت عمرانی استانداری قزوین گامی مهم در راستای شفاف‌سازی است. رفتار سیستماتیک در برخورد با تخلفات احتمالی و رفتار پیشگیرانه در این حوزه می‌تواند نقش مهمی برای سالم سازی ساختار اداری در استان قزوین ایفا کند.

این در حالی است که برخی اخبار از تصمیم استانداری قزوین برای شفاف‌سازی در حوزه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و همچنین شفاف‌سازی هزینه کرد اعتبارات تا سطح دهیاری‌های استان قزوین حکایت می‌کند.

این اقدامات بدون شک گام مهمی در حوزه شفاف‌سازی و امید بخشی به مردم است و امیدواریم به زودی این اخبار به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شود.