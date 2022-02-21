افزایش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی در ۱۰ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: روند صعودی تعداد تلفات و مصدومان حوادث رانندگی که از ابتدای سال جاری و به واسطه لغو بسیاری از محدودیت‌های کرونایی سفر و ترددهای جاده‌ای آغاز شده بود، در ۱۰ ماهه امسال نیز تکرار شد به نحوی که در تعداد کشته‌های تصادفات با رشد ۱۱.۵ و تعداد مصدومان مراجعه کننده به این سازمان با افزایش ۱۵.۱ درصدی مواجه بودیم.

بر این اساس در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۳ نفر مرد. ۲۸۰۶ نفر زن بودند. آمار کشته‌های ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد تلفات ۱۲ هزار و ۸۷۴ نفر بود، ۱۱.۵ درصد بیشتر شده است.

از این تعداد ۳۴۹۱ نفر در مسیرهای درون شهری، ۹۸۱۱ نفر در محورهای برون شهری، ۸۴۲ نفر در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده و ۲۰۵ نفر در سایر مسیرها جان باخته‌اند.

بر اساس این گزارش در ۱۰ ماهه امسال استان‌های فارس با ۱۱۷۰، تهران با هزار و سیستان و بلوچستان با ۹۶۷ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۱۱، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۹۰ و چهارمحال و بختیاری با ۱۹۷ کشته کمترین تعداد درگذشتگان تصادفات را داشته‌اند.

آسیب دیدگی بیش از ۲۶۹ هزار نفر در تصادفات

تعداد مصدومان حوادث رانندگی ۱۰ ماهه امسال نیز که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵.۱ درصدی داشته است به طوری که در این مدت ۲۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر در تصادفات مصدوم شده و به این سازمان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۱۹۶ هزار و ۱۴۱ نفر مرد و ۷۳ هزار و ۶۴۴ نفر زن بودند.

مرگ بیش از ۱۲۰۰ نفر در تصادفات دی

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در دی ماه امسال ۱۲۰۷ نفر (۹۸۳ مرد و ۲۲۴ زن) در تصادفات جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹.۴ درصد افزایش یافته است. تعداد مصدومان این ماه نیز با افزایش ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۵ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است. لذا به هموطنان عزیز توصیه می‌شود با توجه به وضعیت همه گیری کرونا و همچنین شرایط زمستانی جاده‌ها، حتی الامکان از سفرهای غیر ضروری پرهیز نمایند و در صورت لزوم انجام سفر، حتماً با به همراه داشتن وسایل ایمنی زمستانه، توصیه‌های کارشناسان را جهت داشتن سفری ایمن مد نظر داشته باشند.