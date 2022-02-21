به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی بعد از جلسه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با دو نماینده مجلس گفت: درباره مباحث مختلفی در جهت تعامل و استفاده از ظرفیت‌های موجود گفتگو کردیم. ان شاءالله شاهد این خواهیم بود که با حمایت‌های مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف برنامه‌ها و اقداماتی که جهت توسعه و پیشبرد اهداف فوتبال ملی دنبال می‌کنیم به خوبی اجرایی شود.

وی درباره اینکه مهمترین مسئله فدراسیون فوتبال در حال حاضر چیست؟ تصریح کرد: روز شنبه که کارمان را در دوره سرپرستی آقای ماجدی شروع کردیم وضعیت حساب‌های بانکی فدراسیون را چک کردیم. علیرغم شعارهایی که داده می‌شد مبنی بر اینکه فدراسیون حتی یک چای خشک نداشت و فدراسیون را تبدیل به فدراسیون ثروتمند کرده‌ایم (اشاره به صحبت‌های عزیزی خادم رئیس سابق فدراسیون فوتبال) چنین چیزی نبود و عدد بسیار ناچیزی در حساب فدراسیون بود. وقتی موجودی حساب را دیدیدم متوجه شدیم چنین چیزی نیست

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که آیا موجودی ۳ میلیون تومانی فدراسیون صحت دارد؟ یادآور شد: کمی بیش از ۳ میلیون تومان در حساب بود. پولی که برای حقوق پرسنل فدراسیون و امور روزمره نیاز داشتیم به نسبت چیزی در همان حدود است. اجازه بدهید عدد را نگویم. دیدیم حساب خالی است. پیگیری‌هایی در مجموعه هیات رئیسه انجام شد. هرکدام از اعضا به سهم خود از ارتباطاتشان استفاده کردند. دولت و مجلس پای کار آمدند و دنبال این هستیم منابع خوبی جذب کنیم. در حوزه شرکای مالی هم دارد اقداماتی انجام می‌شود تا آن بخش از نیازمندی‌های مالی و تامین منابع برای بازی‌های پیش رو صورت بگیرد.

اصولی در خصوص جدایی افرادی که زمان عزیزی خادم به فدراسیون فوتبال آمده بودند اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که دوستان ارائه کرده بودند چابک سازی فدراسیون بود اما وقتی لیست پرسنل را از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مقایسه کردیم بیش از ۷۰ درصد نسبت به گذشته افرادی به فدراسیون اضافه شده بود. این عدد حکایت از افرادی با شرایط خاص بود. بخشی از این دوستان استعفا کردند و خودشان خارج شدند. آنچه برای ما مهم است انجام ماموریت‌هایی است که بر عهده ساختار فدراسیون و ایجاد فضای ثبات به دور از تنش است. همه دوستانی که سال‌ها در فدراسیون بوده‌اند و زحمت کشیده‌اند به عنوان سرمایه انسانی تلقی می‌شود. آنچه برای ما مهم است شایستگی و توانمندی و قابلیت‌های شغلی و کاری است که در جهت پیشبرد اهداف فدراسیون به کار ببندند.

وی در واکنش به اخبار تغییر سرپرست تیم ملی فوتبال و کنار گذاشتن مجتبی خورشیدی از این سمت گفت: من هم اخباری را جسته و گریخته شنیده‌ام. هنوز خبر موثق ندیده‌ام و تایید نشده است. بعد از جلسه با نمایندگان مجلس قرار است اعضای هیات رئیسه خودمان یک جلسه‌ای داشته باشیم که رسمی نیست. احتمالاً در این نشست هم تبادل اطلاعات می‌شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال امید و اظهارات صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک درباره قرارداد مهدی مهدوی کیا تصریح کرد: قرار است در جلسه امروز هیات رئیسه درباره آن همفکری کنیم. خروجی این همفکری اطلاع رسانی می‌شود. ما در این چند روز صحبتی با مهدوی کیا نداشته‌ایم.

«آیا مهدوی کیا قراردادی با فدراسیون فوتبال به یورو داشت؟» اصولی در پاسخ به این سئوال گفت: قراردادی نداشت. قراردادی امضا نشده بود. پیش نویس قرارداد او به یورو بود که تبدیل به ریال شد ولی هیچکدام امضا نشد.

وی درباره راگان اسکوچیچ و اینکه بحث‌هایی از احتمال تغییر سرمربی تیم ملی مطرح شده است، یادآور شد: موضع ما حمایت از تیم ملی و کادر فنی است. این تیمی است که بدون حاشیه و با همت بلند بچه‌های تیم ملی نتایج درخشانی گرفت و حمایت صد درصدی هیات رئیسه را پشت سر خودشان دارند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش به پرداخت پاداش‌های خارج از حساب به بعضی از افراد در دوره ریاست عزیزی خادم اظهار کرد: درباره مباحث مالی تیمی را مستقر کرده‌ایم تا یک حسابرسی کامل و رسمی بشود.

اصولی تغییر در سازمان لیگ فوتبال را رد کرد و گفت: فعلاً صحبتی نشده است. در خدمت آقای بهاروند هستیم. هیات رئیسه به هر نتیجه‌ای برسد اعلام می‌کنیم.

وی در پایان در خصوص غیبت مهرداد سراجی در نشست امروز هیات رئیسه با نمایندگان مجلس تاکید کرد: امروز به خاطر نشستی که داشتیم اعضای هیات رئیسه دعوت عمومی شده بودند. بعضی از دوستان گرفتار بودند و برخی کمتر. آقای براتی هم صبح کمی ناخوش احوال بود ولی الان آمده و در خدمتش هستیم. جلسه رسمی نیست و بیشتر دورهمی است.