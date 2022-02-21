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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۳۴

بنا بر اعلام مرزبانی روسیه؛

۵ نفوذی اوکراینی هنگام عبور از مرز روسیه کشته شدند

۵ نفوذی اوکراینی هنگام عبور از مرز روسیه کشته شدند

مرزبانی روسیه از کشته شدن ۵ اوکراینی خبر داد که ادعا می شود با انگیزه انجام اقدامات مخرب وارد خاک روسیه شده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی منطقه نظامی جنوب روسیه از کشته شدن پنج اوکراینی خبر داد که با انگیزه خرابکاری قصد عبور از مرز روسیه را داشتند. این حادثه در منطقه «روستوف» روسیه رخ داده است.

در حال حاضر، جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین که تمایلات روس گرایانه دارند، در مواجهه با حملات نیروهای کی یف، مشغول تخلیه شهروندان خود و انتقال آنها به مناطق جنوبی روسیه هستند.

مسکو ادعاهای غرب را درباره تدارک حمله به اوکراین رد می کند اما درباره نسل کشی سازمان یافته روس تبارهای شرق اوکراین هشدار داده و ابراز امیدواری می کند که کی یف به تعهدات خود در چارچوب توافق مینسک بازگردد.

کد مطلب 5430212
مریم خرمایی

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