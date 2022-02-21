واکسن برکت در فرآیند ارزیابی سازمان جهانی بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واکسن برکت توسط گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، به عنوان اولین واکسن ضد کرونا در کشور به مرحله ساخت و تولید رسید.

واکسن کوو ایران برکت، اولین واکسن در منطقه است که در فرایند ثبت جهانی قرار گرفته است.

مدیرعامل کارخانه شفافارمد تولیدکننده واکسن برکت در همین زمینه می‌گوید: ابتدای بهمن ماه امسال اولین جلسه رسمی گروه دارویی برکت با سازمان جهانی بهداشت در ارتباطی ویدئوکنفرانسی و به مدت ۳ ساعت برگزار شد و مدیران و محققان واکسن کوو ایران برکت ضمن ارائه مستندات تکمیلی به پرسش‌های کارشناسان سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادند.

وی می‌افزاید: ما برای اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت از ماه‌ها قبل اقدامات لازم را آغاز کردیم و با تیمی متشکل از بیش از ۱۰ متخصص، مدارک بسیار زیادی را مطابق با استانداردهای مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت به این سازمان ارسال کردیم که پس از تأیید مستندات اولیه ارائه شده از سوی ما این جلسه نخستین جلسه رسمی با موضوع اخذ مجوز WHO و درواقع آغاز فرایند ثبت جهانی واکسن برکت بود.

وی درباره اهمیت اخذ مجوز اضطراری سازمان جهانی بهداشت هم می‌گوید: وقتی سازمان جهانی بهداشت یک واکسن را مورد تأیید قرار می‌دهد بدین معناست که این واکسن استانداردهای لازم را از جهت ایمنی و اثربخشی کسب کرده، همچنین امکان صادرات واکسن و انجام سفرهای بین‌المللی برای دریافت‌کنندگان این واکسن تسهیل خواهد شد. علاوه بر آن، در صورت صدور مجوز می‌توان این واکسن را به ساز و کار کوواکس هم تحویل داد.