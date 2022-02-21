جوان گرایی در آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری یک اصل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیریان ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: روحیه بسیجی و مطالبه گری باید در جوانان و دانشجو معلمان حفظ شود و این مهم باید در زمانی معلمی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به گستردگی مسائل آموزش و پرورش عنوان کرد: برنامه ریزی درست یکی از الزامات است و در زمینه و مسائل مختلف باید این صورت پذیرد و قطعاً باید بسیج پیشگام این مسئله باشد.

سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتصابات در دولت جدید، ادامه داد: جوانگرایی را به عنوان یک اصل قرار خواهیم داد و به دنبال رشد و کادرسازی در آموزش و پرورش هستیم.

امیریان گفت: درگیری سیاست‌زدگی نخواهیم شد و زیر بار سیاسی کاری‌ها نخواهیم رفت.

وی با اشاره به نقش مهم دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم، تصریح کرد: کارورزی در دانشگاه فرهنگیان دارای ایراداتی است و این مسئله هم برای ما اهمیت دارد.

امیریان با بیان اینکه طرح جهاد تربیتی طرح خوبی بود که از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ابداً شده است، مطرح کرد: زمینه را برای فعالیت بهتر دانشجو معلمان جهادی فراهم خواهیم کرد.

گفتنی است، لزوم استخدام معلمان به صورت ویژه از طریق دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین منشأ و سرچشمه تربیت معلمان کارآمد، عدم قرار گرفتن ماده ۲۸ در جریان استخدام به عنوان یک اصل، عدم استخدام هیئت علمی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان، وجود مشکلات در بحث آموزش مجازی، تقویت هسته گزینش برای کارامدی بیشتر، عدم وجود فضای آموزشی مناسب برای دانشجو معلمان در شأن یک مرکز آموزش عالی، ارتقا شأن و منزلت معلمان در جامعه، عدالت آموزشی و طرح‌های جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از دغدغه‌های مطرح شده توسط دانشجویان در این جلسه بود.