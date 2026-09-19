علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان کرمانشاه طی هفته جاری اظهار کرد: هوای استان در این مدت غالباً صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز شاهد وزش باد و رشد ابر خواهیم بود.
وی افزود: وزش باد امروز در استان کرمانشاه بهویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی قابل توجه خواهد بود و در برخی نقاط نیز ممکن است با گردوخاک محلی همراه شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا تا روز دوشنبه بهتدریج کاهش خواهد یافت و این روند بهخصوص در نیمه غربی استان محسوستر خواهد بود.
زورآوند ادامه داد: از روز سهشنبه روند دمایی در استان تغییر میکند و متوسط دمای هوا طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه مجدداً افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: پس از افزایش دما در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، در ادامه هفته در بیشتر نقاط استان تغییرات قابل توجهی در متوسط دمای هوا پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به شرایط جوی هفته جاری گفت: آسمان استان در مجموع صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد و رشد ابر از پدیدههای قابل انتظار در برخی ساعات خواهد بود.
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