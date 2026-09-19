به گزارش خبرنگار مهر، سعید قادری‌فصیح بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالیت آنان در حوزه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صلح و سازش بسیار مهم است و بدون همراهی خبرنگاران، اقدامات انجام‌شده در این حوزه نمی‌تواند به شکل مطلوب به جامعه منتقل شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش استانی صلح و سازش در کرمانشاه افزود: انتشار اخبار و انعکاس فعالیت‌های حوزه صلح و سازش موجب می‌شود مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتری پیدا کنند و افرادی که در این مسیر فعالیت می‌کنند نیز با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دهند.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی گفت: اقدامات حوزه حل اختلاف در قالب برنامه عملیاتی دادگستری استان و همچنین برنامه «الگوی تعالی» مرکز قوه قضائیه مستندسازی و بارگذاری می‌شود و عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قادری‌فصیح ادامه داد: طی دو سال گذشته با تلاش مجموعه فعال در حوزه شوراهای حل اختلاف و میانجیگری، جایگاه استان کرمانشاه در ارزیابی‌های مرتبط با الگوی تعالی بهبود یافته و رتبه استان از ۲۳ به ۱۶ و سپس به رتبه ششم رسیده است. همچنین در ارزیابی برنامه دادگستری استان، کرمانشاه از رتبه هشتم در سال ۱۴۰۳ به رتبه چهارم در میان معاونت‌های دادگستری‌های سراسر کشور رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات حوزه حل اختلاف باید نتیجه ملموس برای مردم داشته باشد، تصریح کرد: هدف اصلی از استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری، کاهش ورودی پرونده‌ها و کم شدن هزینه‌های تحمیل‌شده به شهروندان است.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه افزود: روش‌هایی مانند داوری و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون جدید شوراهای حل اختلاف می‌توانند اختلافات را در مدت کوتاه‌تر و با هزینه کمتری نسبت به فرآیندهای طولانی رسیدگی قضایی حل‌وفصل کنند، اما لازمه استفاده از این ظرفیت‌ها، آگاهی مردم از حقوق و گزینه‌های موجود است.

قادری‌فصیح خاطرنشان کرد: مخاطب اصلی برنامه‌های آگاهی‌بخشی حوزه حل اختلاف، عموم مردم هستند و نباید تصور کنیم فقط وکلا، کارشناسان یا فعالان حقوقی باید با این روش‌ها آشنا باشند. شهروندی که در یک روستا یا منطقه دورافتاده زندگی می‌کند نیز باید بداند برای هر اختلافی الزاماً نیاز به تشکیل پرونده قضایی و طی فرآیند طولانی رسیدگی در دادگستری ندارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: در سطح شهر و مناسبت‌های مختلف، مزایای داوری و شوراهای حل اختلاف از طریق تبلیغات محیطی و اطلاع‌رسانی به مردم معرفی شده و این روند باید با همکاری رسانه‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه همچنین از استفاده از ظرفیت صداوسیما برای افزایش آگاهی عمومی خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار در استان، به جای اعزام کارشناسان به صداوسیما، یک استودیوی تخصصی در معاونت حل اختلاف راه‌اندازی و حدود ۵۰ کارشناس برای ارائه مطالب تخصصی درباره داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف انتخاب شدند.

قادری‌فصیح افزود: هر یک از کارشناسان در مدت حدود پنج دقیقه درباره حوزه تخصصی خود صحبت کردند و این مطالب برای پخش از صداوسیما ضبط شد و بخشی از آن پس از وقفه‌ای که به دلیل پوشش برنامه‌های مرتبط با حوادث جنگ ایجاد شده بود، در حال انتشار برای مردم است.

وی رسانه‌ها را یکی از ارکان مهم آگاهی‌بخشی عمومی دانست و گفت: خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها باید با نگاه مردم‌محور، ظرفیت‌های موجود در حوزه حل اختلاف و راهکارهای کم‌هزینه و کوتاه‌مدت حل اختلاف را به شهروندان معرفی کنند تا مردم بتوانند متناسب با شرایط خود، مسیر مناسب را انتخاب کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت فرهنگی استان در حوزه صلح و سازش گفت: کرمانشاه از گذشته شخصیت‌های اثرگذاری در زمینه صلح و سازش داشته و امروز نیز افراد زیادی در این عرصه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید این ظرفیت شناسایی و به شکل مطلوب در استان و حتی در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

قادری‌فصیح ادامه داد: ظرفیت صلح و سازش در کرمانشاه به اندازه‌ای است که در برخی موارد پرونده‌هایی از سایر استان‌ها نیز برای حل‌وفصل به این ظرفیت ارجاع می‌شود و ضرورت دارد تجربه و توان موجود در استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی دوباره از اصحاب رسانه برای پوشش اخبار حوزه صلح و سازش، بر استمرار همکاری میان مجموعه حل اختلاف و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: دست یاری به سوی همه رسانه‌ها دراز می‌کنیم و انتظار داریم هرجا احساس می‌شود در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مردم کوتاهی یا غفلتی صورت گرفته، رسانه‌ها این موضوع را مطرح کنند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم.