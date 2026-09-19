محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و جمع‌آوری مقادیری واکسن و داروی تاریخ‌گذشته در جریان بازرسی از داروخانه‌های دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های دامپزشکی سطح شهرستان، مقادیری واکسن و داروی تاریخ‌گذشته شناسایی و بلافاصله از چرخه مصرف خارج و جمع‌آوری شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب افزود: در این بازرسی‌ها علاوه بر بررسی فرآورده‌های تاریخ‌گذشته، نحوه عرضه و نگهداری داروها و واکسن‌های دامپزشکی و همچنین شرایط مصرف آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

قاسمی تصریح کرد: موارد تخلف شناسایی‌شده در جریان این بازرسی‌ها برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های دامپزشکی گفت: پایش این مراکز با هدف صیانت از سلامت دام و طیور و جلوگیری از مصرف داروها و واکسن‌های تاریخ‌گذشته یا فاقد شرایط لازم انجام می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب خاطرنشان کرد: استمرار این نظارت‌ها علاوه بر پیشگیری از مصرف فرآورده‌های نامناسب، در ارتقای سلامت و کیفیت خدمات ارائه‌شده در حوزه دامپزشکی نیز نقش دارد.