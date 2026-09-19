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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

ساخت‌وساز غیرمجاز در شاهوی روانسر متوقف شد

ساخت‌وساز غیرمجاز در شاهوی روانسر متوقف شد

کرمانشاه- عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی پلاک منصور آقایی (آولان) بخش شاهو روانسر با حضور نیروهای منابع طبیعی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان گشت و مراقبت نیروهای پاسگاه ویژه و کارشناسان منابع طبیعی در بخش شاهو شهرستان روانسر، یک فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی پلاک منصور آقایی (آولان) شناسایی و متوقف شد.

نیروهای منابع طبیعی پس از حضور به‌موقع در محل، با جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، مانع تداوم ساخت‌وساز در عرصه ملی شدند و اقدامات لازم برای پیگیری موضوع از مسیر قانونی را در دستور کار قرار دادند.

این اقدام در چارچوب مأموریت‌های حفاظتی منابع طبیعی و با هدف صیانت از اراضی ملی، پیشگیری از تصرف و جلوگیری از استمرار تخلفات در عرصه‌های طبیعی شهرستان روانسر انجام شد.

نیروهای منابع طبیعی شهرستان روانسر در جریان گشت‌های میدانی، مناطق مختلف تحت مدیریت خود را به صورت مستمر پایش می‌کنند تا تخلفات مربوط به اراضی ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و از ادامه آن جلوگیری شود.

گشت‌های مستمر نیروهای پاسگاه ویژه و کارشناسان منابع طبیعی در مناطق مختلف شهرستان روانسر با هدف حفاظت از انفال، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و برخورد با تخلفات ادامه دارد.

کد مطلب 6951831

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