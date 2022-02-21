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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۴۰

ماجرای گم شدن ۵۰۰ خودروی قاچاق در لرستان چه بود؟

ماجرای گم شدن ۵۰۰ خودروی قاچاق در لرستان چه بود؟

خرم‌آباد- مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان جزئیاتی پیرامون گم شدن ۵۰۰ خودروی قاچاق توقیف شده در این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید القاصی مهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع توقیف ۵۰۰ خودروی قاچاق در لرستان اظهار داشت: به دلیل نبود مکان و پارکینگ برای نگهداری این خودروها، متأسفانه این خودروها به پارکینگ‌های داخل شهر تحویل شده است.

وی عنوان کرد: باید با هماهنگی‌های صورت گرفته، این خودروها از پارکینگ‌های عمومی توسط نیروی انتظامی جمع آوری و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز در این رابطه با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای یاد شده، اظهار داشت: در این راستا باید طی اسفندماه بخش‌هایی از این خودروها از طریق واگذاری به دستگاه‌های دولتی و عموم مردم تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: تاکید من این بوده که برای جلوگیری از ایجاد حاشیه، عمده این خودروها به دستگاه‌های دولتی واگذار شوند.

کد مطلب 5430308

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      گوش شیطان کر خودوها پیدا شد

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