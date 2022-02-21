به گزارش خبرزگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و امیرنشین قطر با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی و اعتقادی همواره زمینه‌ساز تقویت روابط دو ملت و دولت بوده است، گفت: سطح روابط تهران و دوحه باید در همه زمینه‌ها به خصوص اقتصادی و سیاسی ارتقا یابد.

رئیس‌جمهور کشورمان و امیر قطر در نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور تاکید کردند که مسئولان اجرایی و روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو طرف باید برای گسترش تعاملات و همکاری‌های دو کشور اهدافی مشخص با زمان تحقق دقیق تعیین کرده و برای عملیاتی کردن این اهداف تلاشی مضاعف داشته باشند.

رئیسی خاطرنشان کرد: تعیین اهداف و زمان معین برای رسیدن به این اهداف، در مسیر گسترش تعاملات دوجانبه و پیگیری مجدانه این اهداف از سوی مسئولان مربوطه در دو کشور، به ویژه روسای کمیسیون‌های مشترک همکاری اقتصادی ایران و قطر، راهکار موثری برای ارتقای روابط دو کشور در همه زمینه ها خواهد بود.

رئیس‌جمهور با بیان این که تقویت تعاملات دوجانبه ایران و قطر باید به همکاری‌های منطقه‌ای و نقش‌آفرینی بین‌المللی دو کشور نیز تسری یابد، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره همسایه‌ای صدیق و دوستی واقعی برای همه کشورهای منطقه و از جمله قطر بوده و بارزترین مصداق برای اثبات این ادعا، حمایت همیشگی ایران از حقوق ملت مظلوم فلسطین است.

رئیسی با یادآوری راهکار جمهوری اسلامی ایران برای حل مساله فلسطین با مشارکت آحاد مختلف ملت فلسطین اظهار داشت: اگر امت اسلامی متحد باشند، حقوق فلسطینیان استیفا خواهد شد و ظلم صهیونیست‌ها از بین خواهد رفت.

رئیس‌جمهور ضمن تقبیح تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط‌شان با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: گسترش حضور رژیم صهیونیستی در منطقه، به زیان همه کشورهاست چرا که این رژیم، ثبات و امنیت دیگر کشورها را در مسیر تامین منافع خود، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این جلسه با اشاره به تاثیر همه‌گیری کرونا در برگزار نشدن نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در ۲ سال اخیر گفت: قطر مصمم است که روابط خود با ایران را بر بستر تعاملات تاریخی و ریشه‌دار دو ملت، در زمینه‌های مختلف گسترش دهد و دیگر اجازه نخواهیم داد هیچ مسئله‌ای از جمله همه‌گیری کرونا، مانع پیشبرد این هدف شود.

امیر قطر با بیان اینکه از وزرا و مقامات دو کشور می‌خواهیم که در جلسات خود برای توسعه روابط دو کشور به طور دقیق هدف‌گذاری کرده و درباره جزئیات و ارقام مورد نظر به توافق برسند، افزود: مسئولان اجرایی در ایران و قطر، در جلسات مشترک ضمن تعیین نصاب مشخص و قابل تحقق برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور، ملزومات رشد روابط دو کشور برای سال آینده را تعیین و برای تحقق آن تلاش مضاعفی داشته باشند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع ثابت قطر در دفاع از حقوق ملت ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح کرد: قطر همواره تاکید داشته که گفت‌وگو تنها راه حل اختلافات میان کشورهاست. همچنین قطر معتقد است که دوام هر توافقی در گرو پایبندی و عمل به تعهدات از سوی همه طرف‌های توافق است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در ادامه دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین را از اولویت‌های سیاست خارجی قطر برشمرد و اظهار داشت: موضع ثابت قطر درباره فلسطین، همان موضع آزادی‌خواهان جهان است و اگر چه ما هم در این مسیر همانند جمهوری اسلامی ایران با فشارهایی مواجه شدیم، اما استقامت کردیم.

وی تاکید کرد: اگر چه تلاش‌های زیادی برای به فراموشی سپرده شدن حقوق فلسطینیان شده است، اما این موضوع همواره در اذهان جهانیان زنده خواهد ماند.