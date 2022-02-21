پوتین استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی تلویزیونی گفت: این جوزف استالین بود که اوکراین را آزاد کرد و برخی اراضی را برای تشکیل دولت به آن داد و اوکراین بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ ما است.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: اوکراین برای ما نه تنها یک کشور همسایه است بلکه ما دارای فرهنگ و دین مشترکی هستیم و در آنجا اقوام داریم. اوکراین معاصر به شکل کنونی خود توسط روسیه و پس از انقلاب ۱۹۱۷ تشکیل شد.

پوتین همچنین با بیان اینکه اوضاع در منطقه دونباس به مرحله حاد و دشواری رسیده است، افزود: منطقه دونباس از حاکمیت روسیه خارج شده و به حاکمیت اوکراین منتقل گردید.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: کمک‌هایی که روسیه از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ به اوکراین اعطا کرده است بالغ بر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است. اوکراین همواره از همکاری با روسیه بهره می برده و به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده است. اوکراین در گذشته گاز روسیه را سرقت می‌کرد و از برگه انرژی برای باجگیری از روسیه استفاده می‌کرد.

پوتین افزود: رهبران اوکراین نتوانستند دولتی حقیقی برپا نمایند و این امر به تکیه کردن آنها به کشورهای بیگانه همچون ایالات متحده آمریکا منجر گردید. این نیروهای بیگانه هستند که امور اوکراین در تمام سطوح را مدیریت می‌کنند.

وی تاکید کرد: اظهارات اوکراین درباره سلاح هسته‌ای تنها در حد حرف نیست و ما نمی‌توانیم به آن واکنش نشان ندهیم. اگر اوکراین موفق به تولید سلاح‌های کشتار جمعی شود این امر بر تمام اروپا تأثیر خواهد گذاشت. غرب و ناتو از خاک اوکراین سو استفاده می‌کنند و این کشور را به صحنه جنگ بدل کرده‌اند. پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو خطری برای امنیت روسیه است.

پوتین تصریح کرد: پهپادهای آمریکایی که بر فراز اوکراین پرواز می‌کنند دائماً در حال جاسوسی از روسیه هستند. به ما وعده‌هایی درباره عدم گسترش ناتو به شرق اروپا داده شده بود اما آنچه روی می‌دهد برعکس آن است و ناتو درصدد اضافه کردن اوکراین و گرجستان به این پیمان است. ناتو استقرار سامانه‌های ضد موشکی در مناطق متعدد را که می‌توان آنها را هجومی قلمداد کرد، آغاز کرده است. ما اطلاعاتی در اختیار داریم که ایالات متحده برای تأسیس پایگاه‌های نظامی در اوکراین تلاش می‌کند و این تهدیدی علیه ما است. در اسناد رسمی آمریکا به روسیه به عنوان دشمن نگریسته می‌شود. در اوکراین سامانه‌های موشکی آمریکایی مستقر شده است که می‌تواند مناطق روسیه تا ولگوگراد را هدف قرار دهد.

رئیس جمهور روسیه گفت: تصمیم گرفتیم فوراً استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسیم.

ولادیمیر پوتین در پایان این نطق تلویزیونی دو فرمان به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به عنوان دو جمهوری مستقل از اوکراین توسط روسیه را امضا کرد.

به دنبال صدور فرمان پوتین در مورد به رسمیت شناختن جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک مردم در شرق اوکراین به جشن و پایکوبی پرداختند.

واکنش سوریه، ونزوئلا و جمهوری چچن

در پی اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک از سوی مسکو، کشورهای سوریه، ونزوئلا و جمهوری چچن، استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناختند.

واکنش مقامات اروپایی

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس در سخنانی گفت که به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک نقض تمامیت ارضی اوکراین است.

«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیساریای اروپا هم با اتخاذ موضعی مشابه این اقدام را نقض قوانین بین المللی و حاکمیت اوکراین برشمرد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت: اتحادیه اروپا و متحدانش به شکل یکپارچه و قاطع به تصمیمات پوتین واکنش نشان خواهند داد.

لتونی از اتحادیه اروپا خواست فوراً تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کند.