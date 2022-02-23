به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره رفاه تاکسیرانان این سازمان و با هدف ممانعت از تجمع افراد و نیز رعایت پروتکلهای بهداشتی مد نظر ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، توزیع ایساکو کارت عیدانه از امروز چهارشنبه ۴ اسفندماه تا پایان تقاضای تاکسیرانان تهرانی از ساعت ۹ صبح به ترتیب در پایانههای تاکسی ونک، سیدخندان، رسالت و تجریش صورت میپذیرد.
بر این اساس این کارت با همکاری شرکت ایساکو و به منظور ایجاد امکان خرید بسته پیشنهادی کیت کامل کلاچ و لنت ترمز جلوی خودروهای پژو ۴۰۵، سمند و سمند EF۷ (از پر مصرف ترین قطعات این خودروها) به قیمت کارخانه ویژه تاکسیرانان تخصیص یافته است.
این گزارش حاکی است تاکسیرانان متقاضی با پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال میتوانند کارت ویژه خرید این بسته را که ارزش آن حداقل ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است با تخفیفی قابل قبول دریافت کنند.
ضمن اینکه کارت مذکور قابلیت شارژ مجدد و استفاده صاحب آن از تخفیفات مناسبتی شرکت ایساکو را نیز داراست.
در پایان گفتنی است افراد علاقمند به بهره مندی از این امکان فراهم آمده میتوانند با در دست داشتن کپی کارنامه فعالیتی خود علاوه بر پایانههای ذکر شده به اداره رفاه تاکسیرانان سازمان تاکسیرانی شهر تهران در خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب اسلامی نبش کوچه بهزاد طبقه دوم مراجعه و پس از دریافت کارت، برابر فهرست موجود، نسبت به تهیه بسته مذکور از فروشگاههای منتخب ارائه دهنده این خدمات در تهران، کرج، اسلامشهر و … اقدام کنند.
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