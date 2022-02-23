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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷

توئیت محمد البخیتی:

عربستان - ایران؛ شاخ شیطان یا مردانی که در ثریا به ایمان می‌رسند

عربستان - ایران؛ شاخ شیطان یا مردانی که در ثریا به ایمان می‌رسند

عضو ارشد جنبش انصارالله یمن ضمن مقایسه مواضع ایران و عربستان در قبال حضور رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد: منطقه جز با نابودی رژیم‌های ساخته دست انگلیس و مورد حمایت آمریکا با ثبات نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد البخیتی» عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن در صفحه شخصی خود در توئیتر با مقایسه مواضع جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و موافقت عربستان با آن نوشت: عربستان اعلام کرده است ادغام شدن اسرائیل در منطقه نه فقط برای تل آویو بلکه برای کل منطقه مفید خواهد بود. ایران در مقابل تأکید می‌کند اسرائیل غده سرطانی است که باید نابود شود.

البخیتی در ادامه توئیت خود افزود: این همان تفاوت بین کسانی است که رسول خدا (ص) آنها را شاخ شیطان توصیف کردند با کسانی که درباره آنها فرمودند اگر ایمان در ثریا هم باشد مردانی از فارس به آن دست خواهند یافت.

عربستان - ایران؛ شاخ شیطان یا مردانی که در ثریا به ایمان می رسند

وی در توئیت دیگری نوشت: رسانه‌های صهیونیستی از شکل گیری یک ائتلاف چهارگانه با حضور اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین برای مقابله با حملات پهپادی (نیروهای یمنی) خبر داده‌اند و امارات نیز همکاری بین متحدان را برای تحقق همان هدف خواستار شده است. ویژگی ائتلاف مذکور این است که بین رژیم‌هایی شکل گرفته که انگلیس آنها را ایجاد و آمریکا حمایت شأن کرده است و منطقه جز با نابودی آنها به ثبات نخواهد رسید.

این عضو ارشد جنبش انصارالله تأکید کرد: عرصه جهانی از نظام تک قطبی به سوی دو قطبی و سپس چند قطبی ناشی از نزدیکی به وجود آمده در فناوری ساخت سلاح حرکت کرد. در بحبوحه این تحول جهانی، قطب یمانی ظهور کرده که وجه تمایز آن، مجهز شدن به سلاح اعتماد به خداوند است و رسالت برقراری عدالت را در زمین به دوش می‌کشد.

کد مطلب 5431592

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    نظرات

    • جعفر پاینده IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      3 2
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      نابود باد ال سعود وال صحیونسیت بر قرارباد یمن رسول الله.
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      2 2
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      اسرائیل هم خودش هم آل سعود وخلیفه بحرین وخلیفه امارات با هم نابود میشن انشاءالله
    • MD US ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 2
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      ایمان به خالق یکتا داشته باشید و آگاه باشید خالق یکی است
    • لیلا IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
      0 0
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      درود برشما.ایمان و تکیه به خدا رمز پیروزی است.خدا که برهر چیزی تواناست

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