تمجید آیت الله جنتی از خدمات مرحوم آیت الله مومن

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه (۴ اسفند ۱۴۰۰) طی سخنانی در نطق پیش از دستور جلسه شورای نگهبان با اشاره به فرارسیدن سالروز رحلت آیت الله مومن گفت: یاد و خاطره این عالم بزرگوار و عضو فقید شورای نگهبان را گرامی می‌داریم؛ حقیقتاً از دست دادن ایشان برای ما تلخ بود.

وی با تمجید از خدمات آیت الله مومن در شورای نگهبان، اظهار داشت: سوابق آیت الله مومن در مجامع مختلف علمی در تهران و قم، بسیار درخشان بوده و حقیقتا جای ایشان خالی است.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: از خداوند منان می‌خواهیم که جای ایشان را برای ما پُر کند و به ما توفیق دهد که به وظایف‌مان به خوبی عمل کنیم.