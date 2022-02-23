اخذ مجوز ماده ۲۳ برای اتصال راه آهن اردبیل به پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که به صورت ارتباط مجازی با سفیر ایران در مسکو برگزار شد، اظهار کرد: قابلیت‌های ویژه این استان در تجارت خارجی و دیگر بخش‌ها مشهود است و اردبیل ظرفیت لازم برای بسط و گسترش مناسبات اقتصادی با روسیه را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری استان اردبیل خاطرنشان کرد: ما خواستار گسترش همکاری‌های تجاری، کشاورزی و اقتصادی با روسیه هستیم و این امر در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه میزان محصولات تولیدی کشاورزی در استان از رتبه‌های بالایی در کشور برخوردار است، گفت: با توجه به مرز مشترک ۳۸۲ کیلومتر استان با آذربایجان، بحث ترانزیت کالا و محصولات کشاورزی از این مرز برای ارتباط با آذربایجان و روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

عاملی ادامه داد: با توجه به اهمیت ایجاد بارانداز ریلی پارس‌آباد و انجام مطالعات اتصال راه آهن اردبیل به پارس آباد، اجرای این پروژه می‌تواند در افزایش و سهولت ارتباطات تجاری و دسترسی به کشورهای cis مؤثر باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام گرفته برای اجرای این بارانداز از اخذ مجوز ماده ۲۳ برای اتصال خط آهن اردبیل به پارس آباد در آینده نزدیک خبر داد.

استاندار اردبیل گفت: اتصال خط آهن پارس آباد به آذربایجان نیز در صورت برنامه‌ریزی و قطعی شدن عملیات اجرایی آن می‌تواند در طول ۲ سال تمام شود.

عاملی به موضوع همکاری روسیه به لحاظ تأمین منابع در پروژه‌های دارای توجیه اشاره کرد و افزود: در صورت وجود شرایط و قابل قبول بودن طرح توجیهی می‌توانیم از ظرفیت‌های روسیه در این راستا نیز استفاده کنیم.

وی با پیشنهاد برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین استان اردبیل و روسیه اظهار کرد: با برگزاری منظم این کمیسیون می‌توانیم از ظرفیت‌های دو طرف در راستای گسترش مناسبات، بررسی مشکلات تجار و حمایت و جذب سرمایه‌گذاران دو طرف بهره ببریم.