گفتمان کارآفرینی باید در دانشگاه آزاد جاری و ساری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه ارائه گزارش عملکرد استان‌ها در خصوص مقدمات برگزاری رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر وحید ضرغامی قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه و دبیر کمیته اجرایی رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبداله محمدی مدیرکل پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی، دکتر قباد بهزادی پور مدیرکل سراهای نوآوری، دکتر لاله ملک نیا مدیرکل دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت، مهندس عسگری غلامزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی و شمالی، زنجان، قزوین، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان در سالن حافظ برگزار شد.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه با بیان اینکه در کشور برنامه برون‌دادی بزرگتر از رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی نداشته‌ایم، گفت: همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر باید در جهت باشکوه برگزار کردن این رویداد تلاش کنند و حضور فعالانه داشته باشند.

وی با بیان اینکه رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد، افزود: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از استارت آپ‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت کنند تا در این رویداد شرکت کنند. باید گفتمان کارآفرینی در فضای دانشگاه آزاد اسلامی جاری و ساری شود.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه این دانشگاه باید از دانشگاه آموزشی به دانشگاه پژوهشی و فناورانه تبدیل شود، گفت: به دنبال تغییر ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت دانشگاه حل مسأله هستیم و باید این مهم را در رویداد ملی گام دوم به مردم و حاکمیت نشان دهیم. هر استان باید چند صنعت مهم استان خود را برای حضور در رویداد دعوت کند تا علاوه بر نشان دادن ظرفیت ها، مسائل خود را نیز مطرح کند.

دهقانی فیروزآبادی، امکانات، نیروی انسانی و ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی را بسیار عظیم دانست و افزود: ارائه توانایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های صنعت و نهادها در قالب قراردادهای تجاری، اقتصادی و تفاهم نامه‌ها و ساماندهی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله اهداف رویداد ملی گام دوم است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تغییر پارادایم داده و این موضوع به معنای تربیت کارآفرین است، اظهار داشت: امروز نقطه جهاد اقتصادی و دینی در جبهه کارآفرینی و اشتغال تعریف می شود. اشتغال نافع، مشکلات اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می کند و باید در این عرصه تسهیل گر جهاد اشتغال نافع باشیم.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: فضای شهرها و استان‌ها باید متناسب با فضای امروز دانشگاه در مسیر ایجاد اشتغال برای جوانان تعریف شود. زمانی که دانشگاه‌ها بستر واقعی کسب و کار جوانان را فراهم کند، با جذب دانشجوی بیشتر مواجهه می شوند.

دهقانی فیروزآبادی بر برگزاری پرمحتوای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد و افزود: لزوم گپ و گفتگو بین دانشجویان رشته های مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی ضروری است و دانشگاه در حوزه ترویج جای کار بسیار دارد. در همین راستا لزوم مشارکت دانشجویان و تشکل های دانشجویی در برگزاری این رویداد ملی بسیار مهم و اساسی است.