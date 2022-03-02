درویش در اندیشه همکاری با یک بازیکن سابق سرخابی!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حالی زمان زیادی از روی کار آمدن رضا درویش به پرسپولیس نمی‌گذرد اما همچنان برخی پست‌های مهم این باشگاه خالی است و البته برخی منصوبان مدیران گذشته در تیم مدیریتی او حضور دارند. در همین راستا مدتی است که درویش در تلاش است تا برخی پست‌های خالی را پرکند و البته نیروهای مورد اعتماد خودش را به پرسپولیس بیاورد.

این در شرایطی است که رضا درویش درصدد است برای پست مهم معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس از یک بازیکن سابق پرسپولیس که تحصیلکرده هم هست استفاده کند. نفر و نیروی مدنظر درویش برای این پست محمد محمدی دروازه‌بان اسبق پرسپولیس و البته استقلال است! درویش مدتی است که می‌خواهد محمدی را در این پست به کار بگیرد، اما یک مانع بزرگ وجود دارد و آنهم سابقه استقلالی محمدی است.

محمدی با اینکه ابتدا دروازه‌بان پرسپولیس بود و البته در دربی هم سابقه بازی داشت، اما بعد از چند سال به استقلال رفت تا با پیراهن این تیم مقابل پرسپولیس در دربی بازی کند. البته این پایان ماجرا نبود و محمدی حتی در همان سال‌ها در مصاحبه‌هایی اعلام کرد که استقلالی است و در سال‌های گذشته هم به عنوان یک پیشکسوت استقلال در رسانه‌ها شناخته می‌شد. البته محمدی همیشه اعلام کرده به خاطر پسرش به استقلال رفته اما از دید هواداران پرسپولیس او یک استقلالی است تا پرسپولیسی.

سایت میدان نیوز در این باره نوشته است؛ با این شرایط هواداران پرسپولیس به شدت مخالف حضور محمدی در باشگاه پرسپولیس و پست مهم معاونت ورزشی این باشگاه هستند و اعتقاد دارند درویش نباید محمدی را به بدنه مدیریتی این باشگاه اضافه کند اما از آنطرف درویش اصرار دارد این کار را انجام بدهد و حتی در این مدت چندبازی با محمد محمدی ملاقاتی‌هایی را داشته است. حالا باید دید که در نهایت محمدی به باشگاه پرسپولیس می‌آید یا خیر.